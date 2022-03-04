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Зеленский обвинил Россию в нападении на Запорожскую АЭС

Зеленский обвинил Россию в нападении на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Зеленский обвинил Россию в нападении на Запорожскую АЭС

Владимир Зеленский после сообщения Минобороны РФ о провокации Киева на Запорожской АЭС сам обвинил Россию в нападении. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:10

2022-03-04T12:10

2022-03-04T12:43

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после сообщения Минобороны РФ о провокации Киева на Запорожской АЭС сам обвинил Россию в нападении."Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию, самую большую в Европе, она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают, прямой наводкой по станции - это террор невиданного уровня", - сказал он в видеообращении.По данным Минобороны, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Ранее представитель пресс-службы Запорожской АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован. В пятницу военная администрация со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/zaes-1776459035.html

https://ria.ru/20220304/radiatsiya-1776419258.html

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https://ria.ru/20220201/rekordy-1770409727.html

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Кирилл Волков

запорожская аэс, в мире, украина, владимир зеленский, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр