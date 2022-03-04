https://ria.ru/20220304/aes-1776426501.html
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут - РИА Новости, 04.03.2022
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут
Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:05
2022-03-04T10:05
2022-03-04T10:21
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание.Ранее военная администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме."В городе и на станции бои не идут", - сообщает издание со ссылкой на мэра.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже госслужба по ЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/aes-1776424462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская область, запорожская аэс
10:05 04.03.2022 (обновлено: 10:21 04.03.2022)
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут
Мэр Энергодара заявил, что в городе и на Запорожской АЭС бои не идут
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание.
Ранее военная администрация Запорожской области
со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины
заявила, что силы РФ
заняли площадку Запорожской АЭС
, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме.
"В городе и на станции бои не идут", - сообщает издание со ссылкой на мэра.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже госслужба по ЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.