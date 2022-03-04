https://ria.ru/20220304/aes-1776426501.html

Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут

Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут - РИА Новости, 04.03.2022

Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут

Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:05

2022-03-04T10:05

2022-03-04T10:21

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание.Ранее военная администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме."В городе и на станции бои не идут", - сообщает издание со ссылкой на мэра.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже госслужба по ЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/aes-1776424462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, запорожская аэс