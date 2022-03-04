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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут - РИА Новости, 04.03.2022
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут
Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:05
2022-03-04T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание.Ранее военная администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме."В городе и на станции бои не идут", - сообщает издание со ссылкой на мэра.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже госслужба по ЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс
10:05 04.03.2022 (обновлено: 10:21 04.03.2022)
 
Мэр Энергодара заявил, что на Запорожской АЭС бои не идут

Мэр Энергодара заявил, что в городе и на Запорожской АЭС бои не идут

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Фалин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что в городе и на станции боев нет, сообщает украинское издание.
Ранее военная администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины заявила, что силы РФ заняли площадку Запорожской АЭС, радиационный фон в области после пожара на АЭС остается в норме.
"В городе и на станции бои не идут", - сообщает издание со ссылкой на мэра.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже госслужба по ЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 09:52В мире
Запорожская АЭС перешла под контроль российской армии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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