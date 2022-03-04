https://ria.ru/20220304/aeroflot-1776584860.html

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки - РИА Новости, 04.03.2022

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки

Вывозной рейс "Аэрофлота" из Ларнаки вылетел с Кипра, его прибытие в Шереметьево ожидается в 22:36 по московскому времени, а самолет нацперевозчика, прибывший... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:23

2022-03-04T19:23

2022-03-04T19:23

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туризм

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ларнаки

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аэрофлот

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Ларнаки вылетел с Кипра, его прибытие в Шереметьево ожидается в 22:36 по московскому времени, а самолет нацперевозчика, прибывший из Будапешта, уже в столичном хабе.Так, судя по информации табло аэропорта Ларнаки, борт с туристами, которые застряли на Кипре, отправился в Москву в 16:50 по местному времени (17-50 мск). Рейс выполняется на Boeing-777.Ранее, в 13:28 из Будапешта в сторону Москвы отправился A-321 "Аэрофлота". Согласно данным аэропорта "Шереметьево", в 17:54 он совершил посадку в столичном хабе.

https://ria.ru/20220303/turisty-1776323391.html

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Лана Баева

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