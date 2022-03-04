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Туризм
https://ria.ru/20220304/aeroflot-1776584860.html
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки - РИА Новости, 04.03.2022
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки
Вывозной рейс "Аэрофлота" из Ларнаки вылетел с Кипра, его прибытие в Шереметьево ожидается в 22:36 по московскому времени, а самолет нацперевозчика, прибывший... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:23
2022-03-04T19:23
туризм
туризм
москва
ларнаки
кипр
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
boeing 777
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Ларнаки вылетел с Кипра, его прибытие в Шереметьево ожидается в 22:36 по московскому времени, а самолет нацперевозчика, прибывший из Будапешта, уже в столичном хабе.Так, судя по информации табло аэропорта Ларнаки, борт с туристами, которые застряли на Кипре, отправился в Москву в 16:50 по местному времени (17-50 мск). Рейс выполняется на Boeing-777.Ранее, в 13:28 из Будапешта в сторону Москвы отправился A-321 "Аэрофлота". Согласно данным аэропорта "Шереметьево", в 17:54 он совершил посадку в столичном хабе.
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туризм, москва, ларнаки, кипр, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, boeing 777, венгрия, будапешт, авиакомпании, самолеты, пассажиры, новости - туризм, туристы
19:23 04.03.2022
 
Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Ларнаки

Рейс "Аэрофлот" вылетел из Ларнаки и ожидается в Москве, а из Будапешта – уже прибыл

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Ларнаки вылетел с Кипра, его прибытие в Шереметьево ожидается в 22:36 по московскому времени, а самолет нацперевозчика, прибывший из Будапешта, уже в столичном хабе.
Так, судя по информации табло аэропорта Ларнаки, борт с туристами, которые застряли на Кипре, отправился в Москву в 16:50 по местному времени (17-50 мск). Рейс выполняется на Boeing-777.
Ранее, в 13:28 из Будапешта в сторону Москвы отправился A-321 "Аэрофлота". Согласно данным аэропорта "Шереметьево", в 17:54 он совершил посадку в столичном хабе.
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ТуризмТуризмМоскваЛарнакиКипрШереметьево (аэропорт)АэрофлотBoeing 777ВенгрияБудапештавиакомпанииСамолетыпассажирыНовости - Туризмтуристы
 
 
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