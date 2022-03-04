https://ria.ru/20220304/aeroflot-1776537458.html

"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян

"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян - РИА Новости, 04.03.2022

"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян

"Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения россиян, сообщает перевозчик. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:18

2022-03-04T16:18

2022-03-04T16:18

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения россиян, сообщает перевозчик.В субботу, 5 марта, запланированы рейсы SU150/151 "Шереметьево" (вылет в 08.55) — Гавана (прилет 13.30) / Гавана (вылет в 14.30) — "Шереметьево" (прилет в 09.10 +1 сутки).В воскресенье, 6 марта, ожидается рейс SU156 "Шереметьево" (вылет в 18.00) — Пунта-Кана (прилет в 23.35), а в понедельник, 7 марта, — рейс SU157 Пунта-Кана (вылет в 01.25) — "Шереметьево" (прилет в 19.30). Время указано местное.Воспользоваться заявленными рейсами в Москву ("Шереметьево") могут граждане России, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны, перевозка по которым из РФ уже состоялась. На рейсы из Москвы будут приниматься все пассажиры.

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Лана Баева

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