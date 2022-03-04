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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220304/aeroflot-1776537458.html
"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян
"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян - РИА Новости, 04.03.2022
"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян
"Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения россиян, сообщает перевозчик. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:18
2022-03-04T16:18
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аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения россиян, сообщает перевозчик.В субботу, 5 марта, запланированы рейсы SU150/151 "Шереметьево" (вылет в 08.55) — Гавана (прилет 13.30) / Гавана (вылет в 14.30) — "Шереметьево" (прилет в 09.10 +1 сутки).В воскресенье, 6 марта, ожидается рейс SU156 "Шереметьево" (вылет в 18.00) — Пунта-Кана (прилет в 23.35), а в понедельник, 7 марта, — рейс SU157 Пунта-Кана (вылет в 01.25) — "Шереметьево" (прилет в 19.30). Время указано местное.Воспользоваться заявленными рейсами в Москву ("Шереметьево") могут граждане России, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны, перевозка по которым из РФ уже состоялась. На рейсы из Москвы будут приниматься все пассажиры.
https://ria.ru/20220303/turisty-1776323391.html
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туризм, новости - туризм, туристы, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), куба, доминикана, гавана, авиакомпании, самолеты
16:18 04.03.2022
 
"Аэрофлот" планирует рейсы на Кубу и в Доминикану для возвращения россиян

"Аэрофлот" 5 и 6 марта организует вывозные рейсы в Гавану и Пунта-Кану

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Гавану (Куба) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения россиян, сообщает перевозчик.
В субботу, 5 марта, запланированы рейсы SU150/151 "Шереметьево" (вылет в 08.55) — Гавана (прилет 13.30) / Гавана (вылет в 14.30) — "Шереметьево" (прилет в 09.10 +1 сутки).
В воскресенье, 6 марта, ожидается рейс SU156 "Шереметьево" (вылет в 18.00) — Пунта-Кана (прилет в 23.35), а в понедельник, 7 марта, — рейс SU157 Пунта-Кана (вылет в 01.25) — "Шереметьево" (прилет в 19.30). Время указано местное.
Воспользоваться заявленными рейсами в Москву ("Шереметьево") могут граждане России, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны, перевозка по которым из РФ уже состоялась. На рейсы из Москвы будут приниматься все пассажиры.
Пассажиры в зале прилета международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:28Туризм
За туристами уже вылетели: как россияне возвращаются домой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)КубаДоминиканаГаванаавиакомпанииСамолеты
 
 
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