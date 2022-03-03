https://ria.ru/20220303/zona-1776313183.html

В Раде попросили ООН создать бесполетную зону над Украиной

В Раде попросили ООН создать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 03.03.2022

В Раде попросили ООН создать бесполетную зону над Украиной

Рада Украины просит ООН и другие международные организации о создании бесполетной зоны над страной, соответствующее постановление украинский парламент принял в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:15

2022-03-03T17:15

2022-03-03T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рада Украины просит ООН и другие международные организации о создании бесполетной зоны над страной, соответствующее постановление украинский парламент принял в четверг."Немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру", - сообщила глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины