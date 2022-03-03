https://ria.ru/20220303/zoloto-1776166937.html

Канадская Kinross Gold приостановила работу в России из-за Украины

Канадская Kinross Gold приостановила работу в России из-за Украины - РИА Новости, 03.03.2022

Канадская Kinross Gold приостановила работу в России из-за Украины

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold, работающая на месторождениях на Дальнем Востоке, приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T06:39

2022-03-03T06:39

2022-03-03T06:40

владимир путин

киев

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

днр

канада

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар — РИА Новости. Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold, работающая на месторождениях на Дальнем Востоке, приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине.Отмечается, что компания намеревается соблюдать все санкции и правовые ограничения, которые были или будут анонсированы правительствами стран, где "Кинросс" работает."Корпорация Кинросс Голд глубоко обеспокоена гибелью людей и разрушениями в Украине. Компания выражает сочувствие и поддержку людям, которые страдают в этой трагической ситуации. Сегодня компания объявляет о пожертвовании в размере 1 миллион долларов в пользу Красного Креста Канады в рамках кампании по облегчению гуманитарного кризиса в Украине, чтобы оказать помощь тем, кому она сегодня наиболее необходима. Кинросс надеется на мирное и дипломатическое разрешение ситуации в Украине", — уточняется в релизе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776164706.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776163152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, днр, канада, в мире, санкции в отношении россии