https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776161972.html

У Курильских островов произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2022

У Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:22

2022-03-03T03:22

2022-03-03T11:28

происшествия

землетрясение

южно-сахалинск

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные точки зафиксированы 3 марта в 04.02 (20.02 мск среды). Эпицентр располагался в 129 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости пока не поступали.

https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776154649.html

южно-сахалинск

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, елена семенова, курильские острова, новости - туризм