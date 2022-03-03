https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776161972.html
У Курильских островов произошло землетрясение
У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2022
У Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T03:22
2022-03-03T03:22
2022-03-03T11:28
происшествия
землетрясение
южно-сахалинск
елена семенова
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные точки зафиксированы 3 марта в 04.02 (20.02 мск среды). Эпицентр располагался в 129 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости пока не поступали.
https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776154649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, елена семенова, курильские острова, новости - туризм
03:22 03.03.2022 (обновлено: 11:28 03.03.2022)
У Курильских островов произошло землетрясение
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла