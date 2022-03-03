https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776154649.html

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2022

В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано в 21 километре от центра Сочи, его магнитуда составила от четырех до пяти баллов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:25

2022-03-03T00:25

2022-03-03T11:29

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сочи

землетрясение

новости - туризм

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СОЧИ, 3 мар — РИА Новости. Землетрясение зафиксировано в 21 километре от центра Сочи, его магнитуда составила от четырех до пяти баллов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В среду в соцсетях появилась информация о том, что во всех районах Большого Сочи произошло землетрясение. По словам очевидцев, природное явление наблюдалось в каждом районе курорта.В настоящее время на место происшествия отправлены спасатели МЧС. Кроме того, как сообщили РИА Новости в Единой дежурно- диспетчерской службе, заявки от жителей курорта поступали, однако серьезных происшествий, прецедентов и разрушений пока не зафиксировано. Помимо этого, как сказал собеседник агентства, от сочинцев в диспетчерскую поступило порядка десяти заявок за час.

https://ria.ru/20220301/zemletryasenie-1775711694.html

россия

сочи

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сочи, землетрясение, новости - туризм