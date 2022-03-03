00:25 03.03.2022 (обновлено: 11:29 03.03.2022)
В Сочи произошло землетрясение
ГУ МЧС по Краснодарскому краю: в Сочи произошло землетрясение магнитудой до пяти баллов
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 3 мар — РИА Новости. Землетрясение зафиксировано в 21 километре от центра Сочи, его магнитуда составила от четырех до пяти баллов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В среду в соцсетях появилась информация о том, что во всех районах Большого Сочи произошло землетрясение. По словам очевидцев, природное явление наблюдалось в каждом районе курорта.
"От ЕДДС МО г. Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 километрах от центра города Сочи, магнитудой три (приблизительно четыре-пять баллов)", — говорится сообщении.
В настоящее время на место происшествия отправлены спасатели МЧС. Кроме того, как сообщили РИА Новости в Единой дежурно- диспетчерской службе, заявки от жителей курорта поступали, однако серьезных происшествий, прецедентов и разрушений пока не зафиксировано. Помимо этого, как сказал собеседник агентства, от сочинцев в диспетчерскую поступило порядка десяти заявок за час.
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