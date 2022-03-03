https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776285560.html
В Госдуме посоветовали Зеленскому выучить три слова
В Госдуме посоветовали Зеленскому выучить три слова - РИА Новости, 03.03.2022
В Госдуме посоветовали Зеленскому выучить три слова
Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в ответ на угрозы Владимира Зеленского истребовать от России репарации и контрибуции посоветовал ему выучить РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:44
2022-03-03T15:44
2022-03-03T22:24
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
москва
россия
владимир зеленский
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_33cd4025e82e275adcb1c277362a3fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в ответ на угрозы Владимира Зеленского истребовать от России репарации и контрибуции посоветовал ему выучить три слова: "преступник", "суд", "тюрьма".Ранее Зеленский посоветовал властям России учить слова "репарации" и "контрибуции". По его словам, Москва возместит все, что сделала против Украины."Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: "преступник", "суд" и "тюрьма", — сказал РИА Новости Черняк. По его словам, Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, который ответит за все содеянное в международном трибунале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/statya-1776141368.html
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775843237.html
донецкая народная республика
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_9c6bd47914491eb4eb00c4329b17b85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, москва, россия, владимир зеленский, госдума рф
15:44 03.03.2022 (обновлено: 22:24 03.03.2022)
В Госдуме посоветовали Зеленскому выучить три слова
Депутат Черняк посоветовал Зеленскому выучить три слова — "преступник", "суд", "тюрьма"