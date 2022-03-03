https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776216661.html
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский пригрозил России
Владимир Зеленский пригрозил России: учите слова "репарации" и "контрибуции". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:09
2022-03-03T12:09
2022-03-03T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
россия
в мире
балаклея
киев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил России: учите слова "репарации" и "контрибуции"."Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме", - сказал он в видеообращении.Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль уже взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка. Также Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под полный контроль Херсон, Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, Балаклею, территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские войска уже рядом с Киевом.Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко, Бердянское, Виноградное, Сартака и Водяное.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776217437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, россия, в мире, балаклея, киев, чернобыльская аэс
12:09 03.03.2022 (обновлено: 12:50 03.03.2022)
Зеленский пригрозил России
Президент Украины Зеленский призвал Россию учить термины "репарация" и "контрибуция"