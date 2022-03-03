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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776216661.html
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский пригрозил России
Владимир Зеленский пригрозил России: учите слова "репарации" и "контрибуции". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:09
2022-03-03T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
россия
в мире
балаклея
киев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил России: учите слова "репарации" и "контрибуции"."Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме", - сказал он в видеообращении.Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль уже взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка. Также Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под полный контроль Херсон, Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, Балаклею, территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские войска уже рядом с Киевом.Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко, Бердянское, Виноградное, Сартака и Водяное.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, россия, в мире, балаклея, киев, чернобыльская аэс
12:09 03.03.2022 (обновлено: 12:50 03.03.2022)
 
Зеленский пригрозил России

Президент Украины Зеленский призвал Россию учить термины "репарация" и "контрибуция"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил России: учите слова "репарации" и "контрибуции".
"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме", - сказал он в видеообращении.
Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль уже взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка. Также Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под полный контроль Херсон, Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, Балаклею, территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские войска уже рядом с Киевом.
Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко, Бердянское, Виноградное, Сартака и Водяное.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВ миреБалаклеяКиевЧернобыльская АЭС
 
 
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