https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776155116.html

СМИ: Зеленский обсудил с местными властями "зеленые коридоры"

СМИ: Зеленский обсудил с местными властями "зеленые коридоры" - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: Зеленский обсудил с местными властями "зеленые коридоры"

Владимир Зеленский обсудил с мэрами и главами областных государственных администраций на Украине организацию "зеленых коридоров" в местах, где это необходимо,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:47

2022-03-03T00:47

2022-03-03T00:47

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с мэрами и главами областных государственных администраций на Украине организацию "зеленых коридоров" в местах, где это необходимо, сообщает украинское издание "Страна.ua".Зеленский также подписал указ о создании координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористовРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/statya-1776141368.html

https://ria.ru/20220302/tokaev-1776133540.html

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776133026.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, украина