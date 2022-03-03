https://ria.ru/20220303/zarplaty-1776239203.html

Рогозин призвал менеджмент российских компаний сократить свои зарплаты

Рогозин призвал менеджмент российских компаний сократить свои зарплаты - РИА Новости, 03.03.2022

Рогозин призвал менеджмент российских компаний сократить свои зарплаты

Топ-менеджмент других государственных российских компаний вслед за "Роскосмосом" должен сократить свои зарплаты, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:20

2022-03-03T13:20

2022-03-03T13:53

дмитрий рогозин

наука

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Топ-менеджмент других государственных российских компаний вслед за "Роскосмосом" должен сократить свои зарплаты, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации."Я считаю, что в условиях, которые сегодня переживает наша страна, наши топ-менеджеры так называемые могут сократить свои выплаты, быть ближе, как говорится, к народу. И я считаю, что и менеджмент всех остальных наших госкомпаний должен поступить точно таким же образом", - сказал Рогозин в эфире "России 24"."Все деньги, сэкономленные на административном, на непроизводственном персонале, в том числе и центральном аппарате "Роскосмоса", будут направлены исключительно на создание новой ракетно-космической техники", - добавил он.При этом рабочего персонала сокращение зарплаты не коснется, уточнил Рогозин, их зарплаты будут только повышаться."Мы будем поднимать заработные платы для наших работников, инженеров, конструкторов", - заявил он.

https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука