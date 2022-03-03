https://ria.ru/20220303/zarplata-1776274994.html

Глава "Алросы" попросил наполовину снизить зарплату из-за санкций

Глава "Алросы" попросил наполовину снизить зарплату из-за санкций - РИА Новости, 03.03.2022

Глава "Алросы" попросил наполовину снизить зарплату из-за санкций

Гендиректор "Алросы" Сергей Иванов в условиях санкций попросил наблюдательный совет компании снизить свою зарплату в два раза, сообщил представитель компании в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:06

2022-03-03T15:06

2022-03-03T15:06

экономика

россия

алроса

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гендиректор "Алросы" Сергей Иванов в условиях санкций попросил наблюдательный совет компании снизить свою зарплату в два раза, сообщил представитель компании в ответ на запрос РИА Новости.Ранее в четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации. Затем Рогозин заявил, что вслед за "Роскосмосом" топ-менеджмент других государственных российских компаний должен сократить свои зарплаты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, алроса