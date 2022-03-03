Глава "Алросы" попросил наполовину снизить зарплату из-за санкций
Гендиректор "Алросы" Иванов попросил наполовину снизить зарплату с марта из-за санкций
Офис компании "Алроса"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гендиректор "Алросы" Сергей Иванов в условиях санкций попросил наблюдательный совет компании снизить свою зарплату в два раза, сообщил представитель компании в ответ на запрос РИА Новости.
"Генеральный директор направил на прошлой неделе заявление в наблюдательный совет с просьбой снизить свою заработную плату в два раза, начиная с марта месяца. Это была его личная инициатива, остальных сотрудников она не касается", - сказал собеседник РИА Новости.
Ранее в четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации. Затем Рогозин заявил, что вслед за "Роскосмосом" топ-менеджмент других государственных российских компаний должен сократить свои зарплаты.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.