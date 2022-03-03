https://ria.ru/20220303/zarabotok-1776211080.html
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу Донецкой и Луганской народных республик, сам он перечислил свой дневной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:47
2022-03-03T11:47
2022-03-03T11:47
владимир путин
северск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу Донецкой и Луганской народных республик, сам он перечислил свой дневной заработок, сообщает обладминистрация."Нас разделяют с республиками тысячи километров, но сердцем и душой мы всегда были и будем вместе с жителями ДНР и ЛНР. Для того чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, региональный волонтерский штаб "Мы вместе" открыл благотворительный счет", - приводятся в сообщении слова главы региона.Он отметил, что в Томске и Северске принимают вещи государственные центры социальной защиты, центры гуманитарной помощи также открыли томские национальные исследовательские университеты. По поручению Жвачкина сбор вещей для жителей ДНР и ЛНР ведут администрации во всех районах области.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/tsentry-1775901228.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, северск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР
Губернатор Томской области Жвачкин перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР