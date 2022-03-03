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Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу Донецкой и Луганской народных республик, сам он перечислил свой дневной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:47
2022-03-03T11:47
владимир путин
северск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу Донецкой и Луганской народных республик, сам он перечислил свой дневной заработок, сообщает обладминистрация."Нас разделяют с республиками тысячи километров, но сердцем и душой мы всегда были и будем вместе с жителями ДНР и ЛНР. Для того чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, региональный волонтерский штаб "Мы вместе" открыл благотворительный счет", - приводятся в сообщении слова главы региона.Он отметил, что в Томске и Северске принимают вещи государственные центры социальной защиты, центры гуманитарной помощи также открыли томские национальные исследовательские университеты. По поручению Жвачкина сбор вещей для жителей ДНР и ЛНР ведут администрации во всех районах области.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/tsentry-1775901228.html
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северск
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, северск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:47 03.03.2022
 
Томский губернатор перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР

Губернатор Томской области Жвачкин перечислил дневной заработок в помощь ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу Донецкой и Луганской народных республик, сам он перечислил свой дневной заработок, сообщает обладминистрация.
"Нас разделяют с республиками тысячи километров, но сердцем и душой мы всегда были и будем вместе с жителями ДНР и ЛНР. Для того чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, региональный волонтерский штаб "Мы вместе" открыл благотворительный счет", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Он отметил, что в Томске и Северске принимают вещи государственные центры социальной защиты, центры гуманитарной помощи также открыли томские национальные исследовательские университеты. По поручению Жвачкина сбор вещей для жителей ДНР и ЛНР ведут администрации во всех районах области.
"Подчеркну, что помощь – дело добровольное. Я принял решение перечислить дневной заработок. Уверен, моему примеру последуют тысячи жителей Томской области, у кого есть сердце, кто не может оставаться равнодушным к страданиям детей, женщин, стариков. Спасибо тем, кто уже помог, спасибо тем, кто поможет", - сказал губернатор.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинСеверскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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