https://ria.ru/20220303/zapad-1776231646.html
Россия будет договариваться с Западом только на равных, заявил Лавров
Россия будет договариваться с Западом только на равных, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия будет договариваться с Западом только на равных, заявил Лавров
Россия когда-то должна договариваться с Западом, но на равных условиях, пока западные страны к этому не готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T12:59
2022-03-03T14:05
россия
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия когда-то должна договариваться с Западом, но на равных условиях, пока западные страны к этому не готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда-то мы, наверное, должны будем все-таки договариваться... только равноправный диалог, а к этому наши западные коллеги не готовы", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
12:59 03.03.2022 (обновлено: 14:05 03.03.2022)
Россия будет договариваться с Западом только на равных, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: когда-то мы должны договориться с Западом, но только на равных условиях