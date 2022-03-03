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https://ria.ru/20220303/zapad-1776160622.html
Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене
Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене - РИА Новости, 03.03.2022
Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене
в эфире государственного телеканала VTV президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:31
2022-03-03T02:31
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Страны Европы и США нацелены на установление однополярного мира и гегемонии в структурах Организации объединенных наций, они ответственны за крушение глобальной системы безопасности, возникшей после Второй мировой войны, заявил в эфире государственного телеканала VTV президент Венесуэлы Николас Мадуро.По словам президента Мадуро, ответственность за происходящее в мире лежит сейчас на США и Европе — в сложившемся миропорядке после агрессии в отношении России они могут захотеть подчинить любой другой народ."Элиты США и Европы пребывают в бешенстве и истерии, все они ответственны за происходящее в мире, за стабильность и безопасность, за крушение глобальной системы, установленной после второй войны. Сегодня нападают на Россию, а завтра захотят подчинить любой другой народ в мире. Так что мы, противостоящая этому страна, продолжим возвышать свой голос, рассказывая миру нужную ему правду, и работать на благо мира и единства", — заявил венесуэльский лидер.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html
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донецкая народная республика
сша
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф
02:31 03.03.2022
 
Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене

Президент Венесуэлы Мадуро: Запад хочет однополярного мира и гегемонии в системе ООН

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Страны Европы и США нацелены на установление однополярного мира и гегемонии в структурах Организации объединенных наций, они ответственны за крушение глобальной системы безопасности, возникшей после Второй мировой войны, заявил в эфире государственного телеканала VTV президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Именно они стремятся к гегемонии, мы заявляли это перед всеми странами мира. США и Европа намерены установить новый однополярный мир и главенствовать в Организации объединенных наций и всех её структурах, чтобы поставить их на службу своим интересам", — сказал политик.

По словам президента Мадуро, ответственность за происходящее в мире лежит сейчас на США и Европе — в сложившемся миропорядке после агрессии в отношении России они могут захотеть подчинить любой другой народ.
"Элиты США и Европы пребывают в бешенстве и истерии, все они ответственны за происходящее в мире, за стабильность и безопасность, за крушение глобальной системы, установленной после второй войны. Сегодня нападают на Россию, а завтра захотят подчинить любой другой народ в мире. Так что мы, противостоящая этому страна, продолжим возвышать свой голос, рассказывая миру нужную ему правду, и работать на благо мира и единства", — заявил венесуэльский лидер.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:05
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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