https://ria.ru/20220303/zapad-1776160622.html

Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене

Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене - РИА Новости, 03.03.2022

Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене

в эфире государственного телеканала VTV президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:31

2022-03-03T02:31

2022-03-03T02:31

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Страны Европы и США нацелены на установление однополярного мира и гегемонии в структурах Организации объединенных наций, они ответственны за крушение глобальной системы безопасности, возникшей после Второй мировой войны, заявил в эфире государственного телеканала VTV президент Венесуэлы Николас Мадуро.По словам президента Мадуро, ответственность за происходящее в мире лежит сейчас на США и Европе — в сложившемся миропорядке после агрессии в отношении России они могут захотеть подчинить любой другой народ."Элиты США и Европы пребывают в бешенстве и истерии, все они ответственны за происходящее в мире, за стабильность и безопасность, за крушение глобальной системы, установленной после второй войны. Сегодня нападают на Россию, а завтра захотят подчинить любой другой народ в мире. Так что мы, противостоящая этому страна, продолжим возвышать свой голос, рассказывая миру нужную ему правду, и работать на благо мира и единства", — заявил венесуэльский лидер.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

донецкая народная республика

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф