Мадуро рассказал, к чему стремится Запад на мировой арене
Президент Венесуэлы Мадуро: Запад хочет однополярного мира и гегемонии в системе ООН
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Страны Европы и США нацелены на установление однополярного мира и гегемонии в структурах Организации объединенных наций, они ответственны за крушение глобальной системы безопасности, возникшей после Второй мировой войны, заявил в эфире государственного телеканала VTV президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Именно они стремятся к гегемонии, мы заявляли это перед всеми странами мира. США и Европа намерены установить новый однополярный мир и главенствовать в Организации объединенных наций и всех её структурах, чтобы поставить их на службу своим интересам", — сказал политик.
По словам президента Мадуро, ответственность за происходящее в мире лежит сейчас на США и Европе — в сложившемся миропорядке после агрессии в отношении России они могут захотеть подчинить любой другой народ.
"Элиты США и Европы пребывают в бешенстве и истерии, все они ответственны за происходящее в мире, за стабильность и безопасность, за крушение глобальной системы, установленной после второй войны. Сегодня нападают на Россию, а завтра захотят подчинить любой другой народ в мире. Так что мы, противостоящая этому страна, продолжим возвышать свой голос, рассказывая миру нужную ему правду, и работать на благо мира и единства", — заявил венесуэльский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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