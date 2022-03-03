https://ria.ru/20220303/zadachi-1776288683.html
Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин
Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022
Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, сообщает РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:55
2022-03-03T15:55
2022-03-03T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, эммануэль макрон
15:55 03.03.2022 (обновлено: 17:26 03.03.2022)
Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин
Президент Путин: задачи спецоперации России на Украине будут выполнены в любом случае