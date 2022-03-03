https://ria.ru/20220303/zadachi-1776288683.html

Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин

Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022

Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, сообщает РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:55

2022-03-03T15:55

2022-03-03T17:26

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, эммануэль макрон