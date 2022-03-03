Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/yuzhmash-1776370322.html
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин - РИА Новости, 03.03.2022
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:29
2022-03-03T21:35
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
южмаш
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/60/1500416034_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_507d0e55d62d286114ea85f292186e38.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."И когда я узнал, что на старом советском заделе на "Южмашзаводе" стали делать баллистические ракеты, которые уже угрожали России, я понял, как чудовищно все перевернулось с 2014 года, как деградировало это все, превратилось черное в белое и белое в черное", - сказал Рогозин в четверг в эфире "Первого канала"."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Расположено в городе Днепре (бывший Днепропетровск).Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/60/1500416034_0:0:1314:985_1920x0_80_0_0_0b371df9b888a716975f7bd4b90d12c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, южмаш, дмитрий рогозин
21:29 03.03.2022 (обновлено: 21:35 03.03.2022)
 
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: на "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты

© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в FacebookСтенд КБ "Южное"
Стенд КБ Южное - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"И когда я узнал, что на старом советском заделе на "Южмашзаводе" стали делать баллистические ракеты, которые уже угрожали России, я понял, как чудовищно все перевернулось с 2014 года, как деградировало это все, превратилось черное в белое и белое в черное", - сказал Рогозин в четверг в эфире "Первого канала".
"Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Расположено в городе Днепре (бывший Днепропетровск).
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЮжмашДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала