https://ria.ru/20220303/yuzhmash-1776370322.html
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин - РИА Новости, 03.03.2022
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:29
2022-03-03T21:29
2022-03-03T21:35
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
южмаш
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/60/1500416034_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_507d0e55d62d286114ea85f292186e38.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."И когда я узнал, что на старом советском заделе на "Южмашзаводе" стали делать баллистические ракеты, которые уже угрожали России, я понял, как чудовищно все перевернулось с 2014 года, как деградировало это все, превратилось черное в белое и белое в черное", - сказал Рогозин в четверг в эфире "Первого канала"."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Расположено в городе Днепре (бывший Днепропетровск).Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150041/60/1500416034_0:0:1314:985_1920x0_80_0_0_0b371df9b888a716975f7bd4b90d12c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, южмаш, дмитрий рогозин
21:29 03.03.2022 (обновлено: 21:35 03.03.2022)
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: на "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты