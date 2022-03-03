https://ria.ru/20220303/yuzhmash-1776370322.html

На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин

На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин - РИА Новости, 03.03.2022

На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин

На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:29

2022-03-03T21:29

2022-03-03T21:35

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

южмаш

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На украинском заводе "Южмаш", используя советский задел, делали баллистические ракеты, создававшие угрозу России, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."И когда я узнал, что на старом советском заделе на "Южмашзаводе" стали делать баллистические ракеты, которые уже угрожали России, я понял, как чудовищно все перевернулось с 2014 года, как деградировало это все, превратилось черное в белое и белое в черное", - сказал Рогозин в четверг в эфире "Первого канала"."Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш", "Южмашзавод") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Расположено в городе Днепре (бывший Днепропетровск).Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776346303.html

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Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, южмаш, дмитрий рогозин