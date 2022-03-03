https://ria.ru/20220303/yakhta-1776322344.html
Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова
Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова - РИА Новости, 04.03.2022
Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова
Министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло конфискацию яхты Dilbar российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-03T17:55
2022-03-03T17:55
2022-03-04T10:50
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло конфискацию яхты Dilbar российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции, сообщает издание Spigel со ссылкой на представителя ведомства.О конфискации со ссылкой на источники в яхт-индустрии в среду вечером сообщало издание Forbes."В гамбургской бухте никаких яхт не конфисковывали", - цитирует издание представителя министерства.При этом издание отмечает, что даже в отсутствие такой меры, как конфискация, яхта Усманова вряд ли сможет покинуть верфи компании Blohm+Voss. Издание поясняет, что ранее министр экономики Гамбурга Михаэль Вестхагеман сказал, что из-за санкций из гамбургской бухты не осуществляются транспортировки в Россию, а потому "вы (журналисты, задававшие вопрос - ред.) можете быть быть уверены, что никакие яхты выходить (из бухты) не будут".
https://ria.ru/20220303/yakhta-1776226883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, гамбург (город), алишер усманов, россия
17:55 03.03.2022 (обновлено: 10:50 04.03.2022)
Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова
Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты бизнесмена Алишера Усманова