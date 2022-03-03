https://ria.ru/20220303/yakhta-1776322344.html

Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова

Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова - РИА Новости, 04.03.2022

Власти Гамбурга опровергли сообщения о конфискации яхты Усманова

Министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло конфискацию яхты Dilbar российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T17:55

2022-03-03T17:55

2022-03-04T10:50

в мире

германия

гамбург (город)

алишер усманов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776435369_50:0:3691:2048_1920x0_80_0_0_b4a693194fd666d759293697a6eef371.jpg

БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло конфискацию яхты Dilbar российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции, сообщает издание Spigel со ссылкой на представителя ведомства.О конфискации со ссылкой на источники в яхт-индустрии в среду вечером сообщало издание Forbes."В гамбургской бухте никаких яхт не конфисковывали", - цитирует издание представителя министерства.При этом издание отмечает, что даже в отсутствие такой меры, как конфискация, яхта Усманова вряд ли сможет покинуть верфи компании Blohm+Voss. Издание поясняет, что ранее министр экономики Гамбурга Михаэль Вестхагеман сказал, что из-за санкций из гамбургской бухты не осуществляются транспортировки в Россию, а потому "вы (журналисты, задававшие вопрос - ред.) можете быть быть уверены, что никакие яхты выходить (из бухты) не будут".

https://ria.ru/20220303/yakhta-1776226883.html

германия

гамбург (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, гамбург (город), алишер усманов, россия