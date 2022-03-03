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Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха
Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха - РИА Новости, 03.03.2022
Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха
Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте французской таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по их данным,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:47
2022-03-03T13:45
в мире
франция
игорь сечин
роснефть
евросоюз
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте французской таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по их данным, компании, основным акционером которой является Игорь Сечин."Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", - написал Ле Мэр на своей странице в Twitter."Французская таможня произвела арест яхты Amore Vero в портом городе Ла-Сьота в рамках выполнения санкций Европейского союза против России", - говорится в коммюнике министерства финансов.В сообщении также отмечается, что яхта Amore Vero принадлежит "компании, где основным акционером является Игорь Сечин, который руководит "Роснефтью", в портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции прибыла 3 января, а арестована - в ночь на 3 марта.Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что власти Гамбурга конфисковали яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, включенного в санкционные списки ЕС. По данным издания, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar, оцениваемая приблизительно в 600 миллионов долларов, с октября 2020 года находилась на верфях Гамбурга для переоборудования.
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в мире, франция, игорь сечин, роснефть, евросоюз
12:47 03.03.2022 (обновлено: 13:45 03.03.2022)
 
Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха

Французская таможня арестовала яхту, принадлежащую, по данным властей, олигарху из России

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте французской таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по их данным, компании, основным акционером которой является Игорь Сечин.
"Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", - написал Ле Мэр на своей странице в Twitter.
"Французская таможня произвела арест яхты Amore Vero в портом городе Ла-Сьота в рамках выполнения санкций Европейского союза против России", - говорится в коммюнике министерства финансов.
В сообщении также отмечается, что яхта Amore Vero принадлежит "компании, где основным акционером является Игорь Сечин, который руководит "Роснефтью", в портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции прибыла 3 января, а арестована - в ночь на 3 марта.
Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что власти Гамбурга конфисковали яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, включенного в санкционные списки ЕС. По данным издания, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar, оцениваемая приблизительно в 600 миллионов долларов, с октября 2020 года находилась на верфях Гамбурга для переоборудования.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:12
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость
 
В миреФранцияИгорь СечинРоснефтьЕвросоюз
 
 
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