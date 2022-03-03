https://ria.ru/20220303/yakhta-1776226883.html

Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха

Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха - РИА Новости, 03.03.2022

Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха

Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте французской таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по их данным,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:47

2022-03-03T12:47

2022-03-03T13:45

в мире

франция

игорь сечин

роснефть

евросоюз

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте французской таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по их данным, компании, основным акционером которой является Игорь Сечин."Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", - написал Ле Мэр на своей странице в Twitter."Французская таможня произвела арест яхты Amore Vero в портом городе Ла-Сьота в рамках выполнения санкций Европейского союза против России", - говорится в коммюнике министерства финансов.В сообщении также отмечается, что яхта Amore Vero принадлежит "компании, где основным акционером является Игорь Сечин, который руководит "Роснефтью", в портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции прибыла 3 января, а арестована - в ночь на 3 марта.Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что власти Гамбурга конфисковали яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, включенного в санкционные списки ЕС. По данным издания, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar, оцениваемая приблизительно в 600 миллионов долларов, с октября 2020 года находилась на верфях Гамбурга для переоборудования.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776236972.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, игорь сечин, роснефть, евросоюз