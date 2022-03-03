https://ria.ru/20220303/vystavka-1776285745.html

В ММОМА открылась выставка работ Олега Целкова

В ММОМА открылась выставка работ Олега Целкова - РИА Новости, 03.03.2022

В ММОМА открылась выставка работ Олега Целкова

Московский музей современного искусства и Tsukanov Family Foundation представили масштабную ретроспективную выставку работ художника-нонконформиста Олега... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:02

2022-03-03T21:02

2022-03-03T21:02

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский музей современного искусства и Tsukanov Family Foundation представили масштабную ретроспективную выставку работ художника-нонконформиста Олега Целкова, сообщает пресс-служба ММОМА.Проект получил название "Олег Целков. Чужой". Экспозицию разбили на восемь тематических разделов, охватывающих все этапы творчества художника с 1950-х по 2020-е годы.В выставку включили более 100 произведений из 25 собраний России, Германии, Франции, Швейцарии и США. Среди них, например, "Автопортрет" (1956), который был представлен на одной из первых выставок Целкова, "Портрет" (1960), начавший знаменитый цикл художника с "рожами", и другие.В работах, созданных в 1980-е — 1990-е годов, художник предстает сформировавшимся мастером. В своих полотнах он обращается к критике "общества зрелищ", безликой массе. Рассказать об этом Целкову помогают "рожи", которые предстают то безликими масками, то людьми будущего, а иногда и философами, которые ищут счастья для всего человечества. Так художник хотел как можно глубже погрузиться в суть современного человекаРаскрывают тот период картины "Пять лиц" (1980), "Три лица" (1980), "Двое с топорами" (1996) и другие. Посмотреть на все работы Олега Целкова, представленные в ММОМА, можно до 8 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220303/koshlyakov-1775619898.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, выставки, искусство, олег целков, сша, россия, франция, московский музей современного искусства