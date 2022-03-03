В ММОМА открылась выставка работ Олега Целкова
В Московском музее современного искусства представили выставку "Олег Целков. Чужой"
© Фото : Центр современной культуры "Гараж"Олег Целков. Five masks. Выставка "Личный выбор"
© Фото : Центр современной культуры "Гараж"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский музей современного искусства и Tsukanov Family Foundation представили масштабную ретроспективную выставку работ художника-нонконформиста Олега Целкова, сообщает пресс-служба ММОМА.
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков
© Фото : пресс-служба ММОМА
Олег Целков
Проект получил название "Олег Целков. Чужой". Экспозицию разбили на восемь тематических разделов, охватывающих все этапы творчества художника с 1950-х по 2020-е годы.
В выставку включили более 100 произведений из 25 собраний России, Германии, Франции, Швейцарии и США.
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Автопортрет", 1956.
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Олег Целков "Автопортрет", 1956.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Матадор и бык", 1957.
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Олег Целков "Матадор и бык", 1957.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Портрет", 1960.
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Олег Целков "Портрет", 1960.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Групповой портрет с арбузом", 1963.
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Олег Целков "Групповой портрет с арбузом", 1963.
© Фото : пресс-служба ММОМА
1 из 4
Олег Целков "Автопортрет", 1956.
© Фото : пресс-служба ММОМА
2 из 4
Олег Целков "Матадор и бык", 1957.
© Фото : пресс-служба ММОМА
3 из 4
Олег Целков "Портрет", 1960.
© Фото : пресс-служба ММОМА
4 из 4
Олег Целков "Групповой портрет с арбузом", 1963.
© Фото : пресс-служба ММОМА
Среди них, например, "Автопортрет" (1956), который был представлен на одной из первых выставок Целкова, "Портрет" (1960), начавший знаменитый цикл художника с "рожами", и другие.
"В его оригинальном творчестве можно встретить и черты, близкие экспрессионизму и сюрреализму, но сам язык Целкова, опираясь на очевидные примеры, был исключительным и индивидуальным. Первые работы Целкова насыщены прямыми отсылками к работам Кончаловского, Матисса, Леже, Малевича", — отмечают в пресс-службе ММОМА.
В работах, созданных в 1980-е — 1990-е годов, художник предстает сформировавшимся мастером. В своих полотнах он обращается к критике "общества зрелищ", безликой массе.
© Фото : пресс-служба ММОМАВыставка работ Олега Целкова "Чужой".
1 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАВыставка работ Олега Целкова "Чужой".
2 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАВыставка работ Олега Целкова "Чужой".
3 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАВыставка работ Олега Целкова "Чужой".
4 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
1 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
2 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
3 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
4 из 4
Выставка работ Олега Целкова "Чужой".
© Фото : пресс-служба ММОМА
Рассказать об этом Целкову помогают "рожи", которые предстают то безликими масками, то людьми будущего, а иногда и философами, которые ищут счастья для всего человечества. Так художник хотел как можно глубже погрузиться в суть современного человека
"На этом этапе творческого пути Целкову становятся ближе западные современники – Альберто Джакометти и Фрэнсис Бекон – чем отечественные нонконформисты, стремящиеся противостоять идеологии", — подчеркивают в музее.
Раскрывают тот период картины "Пять лиц" (1980), "Три лица" (1980), "Двое с топорами" (1996) и другие.
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Толпа", 1978.
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Олег Целков "Толпа", 1978.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Пять лиц", 1980.
2 из 5
Олег Целков "Пять лиц", 1980.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Двое с топорами", 1996.
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Олег Целков "Двое с топорами", 1996.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Инцидент", 2010.
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Олег Целков "Инцидент", 2010.
© Фото : пресс-служба ММОМА
© Фото : пресс-служба ММОМАОлег Целков "Театр", 2008.
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Олег Целков "Театр", 2008.
© Фото : пресс-служба ММОМА
1 из 5
Олег Целков "Толпа", 1978.
© Фото : пресс-служба ММОМА
2 из 5
Олег Целков "Пять лиц", 1980.
© Фото : пресс-служба ММОМА
3 из 5
Олег Целков "Двое с топорами", 1996.
© Фото : пресс-служба ММОМА
4 из 5
Олег Целков "Инцидент", 2010.
© Фото : пресс-служба ММОМА
5 из 5
Олег Целков "Театр", 2008.
© Фото : пресс-служба ММОМА
Посмотреть на все работы Олега Целкова, представленные в ММОМА, можно до 8 мая 2022 года.