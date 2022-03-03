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В Казани состоялась IV выставка достижений АПК "ТатАгроЭкспо"

В Казани состоялась IV выставка достижений АПК "ТатАгроЭкспо" - РИА Новости, 03.03.2022

В Казани состоялась IV выставка достижений АПК "ТатАгроЭкспо"

С 24 по 25 февраля на территории Международного выставочного центра "Казань Экспо" состоялась IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:45

2022-03-03T11:45

2022-03-03T11:45

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 мар - Пресс-служба АО "Рацин". С 24 по 25 февраля на территории Международного выставочного центра "Казань Экспо" состоялась IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК – "ТатАгроЭкспо".Организаторами выставки являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Акционерное Общество "Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций".Выставка "ТатАгроЭкспо" объединила всех представителей агропромышленного комплекса России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений предприятий. В течение двух дней 215 компаний из 33 регионов и 5 стран мира продемонстрировали свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства.С официальным обходом выставку посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с Оксаной Лут - Первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации в сопровождении Марата Зяббарова – Заместителя Премьер-министра РТ - министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Делегация внимательно изучила представленные технологии и образцы продукции, а также пообщались с представителями компаний. Позднее Рустам Нургалиевич высказался: "Хотел поблагодарить министерство, всех участников выставки. Очень содержательная, интересная, современная выставка. Все очень достойно!".В этом году география гостей выставки расширилась и мероприятие обрело всероссийский масштаб. Выставку посетили 8708 профессионалов сферы АПК из 40 регионов России и 9 стран мира. Такой интерес к выставке вызван множеством причин. Это и различные направления деятельности компаний-участников: сельхозтехника, оборудование и запчасти, хранение и переработка, селекция, агрохимия, животноводство, услуги в АПК и многое другое. Одним из привлекающих факторов, конечно же, является инфраструктура и локация выставочного комплекса, имеющего всё необходимое для комфортного пребывания участников. А возможность совместить деловую поездку с туристическим визитом в Казань – приятный бонус.Площадь экспозиции тоже вышла за рамки традиционно занимаемых двух павильонов выставочного центра "Казань Экспо" и составила свыше 25 тысяч квадратных метров. Ключевое место заняла сельскохозяйственная техника и оборудование для разных отраслей АПК. Ещё до входа в комплекс гости выставки ознакомились с линейкой тракторов производства ООО "ТПК МТЗ-Татарстан". Далее, уже под крышей экспоцентра, было представлено бесчисленное количество новинок от отечественных и зарубежных брендов. Здесь можно было найти почвообрабатывающую технику, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели минеральных и органических удобрений и многое другое. К примеру, компания Сабагро представила уникальный трактор Fendt, ЭМТех Казань презентовал новинку – Агропилот Cognetive Pilot, Проминтел-Агро впервые продемонстрировал агрегаты канадского бренда Anderson, обновленные модели трактора Кировец привез на мероприятие Таросмашинери. Альфа-Трейд демонстрировал в работе фотосепаратор SATAKE, который сортировал горох: отделял колотый от целого, потемневший горох от годного к употреблению. Всего на выставке было представлено более 150 единиц техники. В рамках выставки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между и ОАО "Гомсельмаш" с участием Первого заместителя генерального директора Виктора Славашевича и МСХиП РТ в лице заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.Немало новых решений было представлено и в других разделах выставки. Так, например, Группа Компаний "Континентал" презентовала собственную, не имеющую аналогов в России, разработку "Цифровая ферма", которая позволит аграриям управлять фермой фактически с экрана смартфона. Из актуальных трендов в области животноводства были презентованы гидравлические станки для обработки копыт коров, матрасная система для крупнорогатого скота, приборы для искусственного осеменения и многое другое. Лидеры рынка удобрений, средств защиты, семян и посадочного материала также предложили широкий ассортимент своей продукции с множеством новых разработок.Отраслевые научно-образовательные заведения республики (КГАУ, КГАВМ, КГЭУ ТИПКА, КФУ и ККИ РУК) были представлены отдельным единым блоком "Наука и образование". Здесь КГАУ презентовал собственные образовательные программы с цифровой составляющей, рассказал о своем уникальном проекте "Агробиотехнопарк". К слову, Университет подписал соглашение о целевом обучении с АО "Фирма Август" и новым дилером бренда Lemken – ООО "Агрокласс". Научными разработками в актуальнейших областях биозащиты животных и повышения эффективности молочного животноводства поделился КГАВМ. Казанский государственный энергетический университет похвалился новыми технологиями выращивания африканского клариевого сома для товарного производства. Ветакадемия им. Баумана рассказала об источниках альтернативного белка для питания животных и показала крыс, выращенных на этом веществе. Казанский федеральный университет поведал о разработке препаратов, которые повышают урожайность, работе с пробиотиками, переработке отходов, в том числе методом компостирования. Конечную продукцию сельского хозяйства в виде мясных, молочных, хлебобулочных и других изделий от малых форм хозяйствования и самозанятых также можно было продегустировать и приобрести на выставке.Традиционно выставку сопровождала обширная деловая программа, на которой затронули многие острые вопросы отрасли: перспективы экспорта продукции, цифровизацию АПК, энергоресурсосбережение, научные исследования и разработки, кадровые вопросы и другие в рамках 27 деловых мероприятий, которые проходили одновременно в 6 залах.В этот раз деловые мероприятия отличились не только разнообразием важных тем, но и форматами. Так, впервые на выставке часть семинаров прошли в одном из выставочных залов экспоцентра. В этом блоке состоялось немало практически важных мероприятий. Например, о технологии бинарных посевов в системе ноу-тилл рассказал член Совета сберегающего земледелия МСХ РФ Николай Зеленский. Генеральный спонсор выставки – комплекс химической промышленности АО "Аммоний" презентовал агроконсалтинговый сервис, который позволит совершенствовать процессы в сфере точного земледелия. О проблемах минерального питания сельскохозяйственных культур в Татарстане рассказал агроном компании "ФосАгро". Также в данной зоне впервые состоялся уникальный формат Science Slam, где молодые ученые и студенты аграрных вузов рассказали о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях.Центральным событием первого дня стало расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, на котором обсуждались существующие проблемы на сегодняшний день в сельском хозяйстве республики и обозначены задачи для их решения.Выставка "ТатАгроЭкспо" стала площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнёрами и презентации новых проектов.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы