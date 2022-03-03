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Семьям военных, погибших на Украине, выплатят более семи миллионов рублей

Семьям военных, погибших на Украине, выплатят более семи миллионов рублей - РИА Новости, 03.03.2022

Семьям военных, погибших на Украине, выплатят более семи миллионов рублей

Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:01

2022-03-03T20:01

2022-03-03T23:06

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он добавил, что военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию.Президент отметил, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.Путин подчеркнул, что все военные, раненные на Украине, получат льготы: страховку и единовременное пособие за ранение и контузию. "Раненные при проведении операции также получат соответствующие выплаты. Имею ввиду страховку и единовременное пособие за ранение, травмы или контузию. Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, в случае инвалидности ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом", - сказал президент."Вместе с тем также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в спецоперации и получивших ранение, по 3 миллиона рублей", - заключил президент.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности рф, общество