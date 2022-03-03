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Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T03:10
2022-03-03T03:10
2022-03-03T03:10
москва
экономика
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
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Москва, 3 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации и предприятий отрасли, об этом РИА новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.В 2020 году задекларированный доход Рогозина составил 83,1 миллиона руб.
https://ria.ru/20220302/rogozin-1776141241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, общество, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
Рогозин снизил выплаты себе и топ-менеджерам "Роскосмоса" почти на треть