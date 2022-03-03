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Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T03:10
2022-03-03T03:10
москва
экономика
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
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Москва, 3 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации и предприятий отрасли, об этом РИА новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.В 2020 году задекларированный доход Рогозина составил 83,1 миллиона руб.
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москва, экономика, общество, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
03:10 03.03.2022
 
Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"

Рогозин снизил выплаты себе и топ-менеджерам "Роскосмоса" почти на треть

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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Москва, 3 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации и предприятий отрасли, об этом РИА новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30% сократить свою зарплату и выплаты топ-менеджерам госкорпорации и предприятий отрасли", — сказал он.

В 2020 году задекларированный доход Рогозина составил 83,1 миллиона руб.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:40
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
 
МоскваЭкономикаОбществоДмитрий РогозинРоскосмосРоссия
 
 
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