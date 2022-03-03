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Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"

Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.03.2022

Источник: Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:10

2022-03-03T03:10

2022-03-03T03:10

москва

экономика

общество

дмитрий рогозин

роскосмос

россия

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Москва, 3 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в условиях санкций дал поручение сократить свою зарплату на 30%, такое же понижение коснется выплат топ-менеджерам госкорпорации и предприятий отрасли, об этом РИА новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.В 2020 году задекларированный доход Рогозина составил 83,1 миллиона руб.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

москва, экономика, общество, дмитрий рогозин, роскосмос, россия