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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны
Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны - РИА Новости, 03.03.2022
Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны
Военные России сражаются за безопасность страны, за народ России, который гордится нашими вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:02
2022-03-03T21:03
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военные России сражаются за безопасность страны, за народ России, который гордится нашими вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент также добавил, что народ России гордится вооруженными силами.Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина
20:02 03.03.2022 (обновлено: 21:03 03.03.2022)
 
Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны

Путин: ВС России сражаются на Украине, чтобы никто не угрожал безопасности страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военные России сражаются за безопасность страны, за народ России, который гордится нашими вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг - поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ. За народ России", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.
Президент также добавил, что народ России гордится вооруженными силами.
Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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