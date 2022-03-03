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Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны

Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны - РИА Новости, 03.03.2022

Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны

Военные России сражаются за безопасность страны, за народ России, который гордится нашими вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:02

2022-03-03T20:02

2022-03-03T21:03

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военные России сражаются за безопасность страны, за народ России, который гордится нашими вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент также добавил, что народ России гордится вооруженными силами.Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина