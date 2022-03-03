20:02 03.03.2022 (обновлено: 21:03 03.03.2022)
Путин: ВС России сражаются, чтобы никто не угрожал безопасности страны
Путин: ВС России сражаются на Украине, чтобы никто не угрожал безопасности страны
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военные России сражаются за безопасность страны, за народ России, который гордится нашими вооруженными силами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг - поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ. За народ России", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.
Президент также добавил, что народ России гордится вооруженными силами.
Всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, будут выплачены 7 миллионов рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 миллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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