https://ria.ru/20220303/vstrecha-1776376868.html
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется - РИА Новости, 03.03.2022
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется
США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:07
2022-03-03T22:07
2022-03-03T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не могу оценивать такую возможность в данный момент. Они (Россия - ред.) совершают вторжение в другую страну и провоцируют эскалацию напряженности ежедневно. Мы не намерены навсегда снимать дипломатическое взаимодействие с повестки, однако считаем, что сейчас не подходящий момент", - сказала Псаки, комментируя возможность новых контактов Байдена и Путина.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/psaki-1776375325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сша, администрация президента сша, дженнифер псаки, джо байден
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется
Псаки: США не видят шансов на встречу Байдена и Путина, пока войска РФ остаются на Украине