Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/vstrecha-1776376868.html
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется - РИА Новости, 03.03.2022
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется
США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:07
2022-03-03T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770663732_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_fe9bf5849cfe32d571266b26447879d1.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не могу оценивать такую возможность в данный момент. Они (Россия - ред.) совершают вторжение в другую страну и провоцируют эскалацию напряженности ежедневно. Мы не намерены навсегда снимать дипломатическое взаимодействие с повестки, однако считаем, что сейчас не подходящий момент", - сказала Псаки, комментируя возможность новых контактов Байдена и Путина.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/psaki-1776375325.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770663732_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_15a6d02bc81d00d8e95d67603e99cf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сша, администрация президента сша, дженнифер псаки, джо байден
22:07 03.03.2022
 
Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

Псаки: США не видят шансов на встречу Байдена и Путина, пока войска РФ остаются на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не могу оценивать такую возможность в данный момент. Они (Россия - ред.) совершают вторжение в другую страну и провоцируют эскалацию напряженности ежедневно. Мы не намерены навсегда снимать дипломатическое взаимодействие с повестки, однако считаем, что сейчас не подходящий момент", - сказала Псаки, комментируя возможность новых контактов Байдена и Путина.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:03
Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСШААдминистрация президента СШАДженнифер ПсакиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала