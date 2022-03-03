https://ria.ru/20220303/vstrecha-1776376868.html

Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется - РИА Новости, 03.03.2022

Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:07

2022-03-03T22:07

2022-03-03T22:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сша

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США не видят возможности планировать новые контакты с РФ на уровне глав государства, пока российские войска остаются на территории Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не могу оценивать такую возможность в данный момент. Они (Россия - ред.) совершают вторжение в другую страну и провоцируют эскалацию напряженности ежедневно. Мы не намерены навсегда снимать дипломатическое взаимодействие с повестки, однако считаем, что сейчас не подходящий момент", - сказала Псаки, комментируя возможность новых контактов Байдена и Путина.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/psaki-1776375325.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сша, администрация президента сша, дженнифер псаки, джо байден