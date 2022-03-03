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Мединский опроверг сообщения о переносе встречи с украинской делегацией

Мединский опроверг сообщения о переносе встречи с украинской делегацией - РИА Новости, 03.03.2022

Мединский опроверг сообщения о переносе встречи с украинской делегацией

Сообщения о переносе встречи российской и украинской делегаций из Беловежской Пущи недостоверны, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:44

2022-03-03T12:44

2022-03-03T16:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

украина

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сообщения о переносе встречи российской и украинской делегаций из Беловежской Пущи недостоверны, заявил помощник президента Владимир Мединский."Информация о переносе в другое место или на другой день не соответствует действительности", — передает белорусское агентство Белта его слова.Мединский подчеркнул, что второй раунд переговоров пройдет там же, где и был запланирован, — на территории Брестской области.Он добавил, что российская делегация сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования.Около 15:00 мск представитель киевской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры начнутся "через два часа". По словам Мединского, украинская сторона обещала быть пораньше, но, "видимо, не получается".Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали, министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин и Арахамия.После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

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Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины Мединский о начале второго раунда переговоров РФ и Украины 2022-03-03T12:44 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир мединский, украина