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Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным важен, чтобы остановить "войну". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:02
2022-03-03T19:11
владимир зеленский
украина
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным важен, чтобы остановить "войну".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, россия, донбасс
19:02 03.03.2022 (обновлено: 19:11 03.03.2022)
 
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну

Президент Украины Зеленский заявил, что диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным важен, чтобы остановить "войну".
"Прямой диалог с Путиным необходим, чтобы остановить войну", - цитирует его слова телеканал CNN.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин заявил, что США и Украина делают ставку на затягивание конфликта
 
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