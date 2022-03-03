https://ria.ru/20220303/voyna-1776342418.html
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным важен, чтобы остановить "войну". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:02
2022-03-03T19:02
2022-03-03T19:11
владимир зеленский
украина
в мире
владимир путин
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:35:3000:1723_1920x0_80_0_0_cc2ace5a3f8a4c1f04b8e4157b6fcc99.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным важен, чтобы остановить "войну".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/zatyagivanie-1776343034.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8653b613cc8781a6004d7bcce4a9a87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, россия, донбасс
19:02 03.03.2022 (обновлено: 19:11 03.03.2022)
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
Президент Украины Зеленский заявил, что диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну