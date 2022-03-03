https://ria.ru/20220303/voyna-1776238676.html

Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров

Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров

Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:18

2022-03-03T13:18

2022-03-03T13:18

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Она (тема ядерной или третьей мировой войны), видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы продолжать русофобию", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220302/rusofobiya-1776144585.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров