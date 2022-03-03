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Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров
Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:18
2022-03-03T13:18
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Она (тема ядерной или третьей мировой войны), видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы продолжать русофобию", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220302/rusofobiya-1776144585.html
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в мире, сергей лавров
13:18 03.03.2022
 
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров

Глава МИД лавров заявил, что тема ядерной войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Она (тема ядерной или третьей мировой войны), видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы продолжать русофобию", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Логотип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 23:44
В Россотрудничестве заявили о всплеске русофобии в Евросоюзе
 
В миреСергей Лавров
 
 
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