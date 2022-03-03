https://ria.ru/20220303/voyna-1776238676.html
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров
Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:18
2022-03-03T13:18
2022-03-03T13:18
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тема ядерной или третьей мировой войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Она (тема ядерной или третьей мировой войны), видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы продолжать русофобию", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220302/rusofobiya-1776144585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров
Тема ядерной войны нужна Западу для поддержки русофобии, заявил Лавров
Глава МИД лавров заявил, что тема ядерной войны нужна Западу, чтобы поддерживать русофобию