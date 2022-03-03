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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/voennye-1776230472.html
В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине
В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине
В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются их героизмом, их подвиг войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:57
2022-03-03T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются их героизмом, их подвиг войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, потери ВС РФ - 498, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Так же, как и мы все реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей и так далее. Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. Безусловно, их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и при выполнении этой важной, ответственной задачи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент реагирует на сообщения о погибших на Украине российских военных. Он добавил, что не может ответить на вопрос, когда в России будет объявлен общенациональный траур по погибшим.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
12:57 03.03.2022 (обновлено: 13:13 03.03.2022)
 
В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: подвиг российских военных на Украине войдет в историю

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются их героизмом, их подвиг войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, потери ВС РФ - 498, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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2 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
"Так же, как и мы все реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей и так далее. Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. Безусловно, их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и при выполнении этой важной, ответственной задачи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент реагирует на сообщения о погибших на Украине российских военных. Он добавил, что не может ответить на вопрос, когда в России будет объявлен общенациональный траур по погибшим.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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