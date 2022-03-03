12:57 03.03.2022 (обновлено: 13:13 03.03.2022)
В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине
Пресс-секретарь Путина Песков: подвиг российских военных на Украине войдет в историю
Военнослужащие ВС РФ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются их героизмом, их подвиг войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, потери ВС РФ - 498, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Так же, как и мы все реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей и так далее. Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. Безусловно, их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и при выполнении этой важной, ответственной задачи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент реагирует на сообщения о погибших на Украине российских военных. Он добавил, что не может ответить на вопрос, когда в России будет объявлен общенациональный траур по погибшим.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
1 марта, 08:00Ни шагу назад — на всех трех фронтах
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.