https://ria.ru/20220303/voennye-1776230472.html

В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине

В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

В Кремле восхищаются героизмом российских военных на Украине

В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются их героизмом, их подвиг войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:57

2022-03-03T12:57

2022-03-03T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Кремле считают большим горем гибель российских военных на Украине, восхищаются их героизмом, их подвиг войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, потери ВС РФ - 498, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Так же, как и мы все реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей и так далее. Разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных. Безусловно, их подвиг, он войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и при выполнении этой важной, ответственной задачи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент реагирует на сообщения о погибших на Украине российских военных. Он добавил, что не может ответить на вопрос, когда в России будет объявлен общенациональный траур по погибшим.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр