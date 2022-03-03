https://ria.ru/20220303/vino-1776165015.html

Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму

Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму - РИА Новости, 03.03.2022

Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму

Продукция крымской "Массандры" вошла в топ-3 лучших ликерных вин России, следует из материалов Роскачества, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T05:37

2022-03-03T05:37

2022-03-03T05:37

артур саркисян

роскачество

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республика крым

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Продукция крымской "Массандры" вошла в топ-3 лучших ликерных вин России, следует из материалов Роскачества, которые есть в распоряжении РИА Новости.В ежегодном исследовании в 2021 году приняли участие вина 6 торговых марок: "Массандра", "Дербент", "Коктебель", Agora, Alma Valley и "Солнечная долина".Кроме того, по итогам исследования лучшим портвейном стало ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" белое "Портвейн" от ЗМВ "Коктебель". Эксперты также отметили качество российских кагоров.Самым дорогим вином в исследовании оказалось "Белый мускат Красного камня", который был приобретен закупщиками Роскачества за 719 рублей, самое доступное - "Кокур десертный Сурож" (359 рублей). Организация отмечает, что при этом недорогое вино заняло в рейтинге вторую строчку, лишь немного уступив лидеру.Как отмечает Роскачество, эксперты второй год подряд отмечают высокий уровень всех образцов, представленных в категории, все вина в исследовании соответствуют повышенному стандарту Роскачества, при этом более половины изученных дегустаторами вин могли бы претендовать на награды международных конкурсов по своим баллам.Пресс-служба приводит советы руководителя экспертной группы Роскачества, заслуженного сомелье России Артура Саркисяна - по его словам, подавать сладкие вина лучше в качестве завершения праздничного обеда охлажденными до 10-12 °С. Такое вино "само по себе десерт" и не требует гастрономического сопровождения, но любители необычных сочетаний могут попробовать дополнить ликерное вино выдержанным сыром.

https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html

https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

артур саркисян, роскачество, общество, россия, республика крым