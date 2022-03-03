https://ria.ru/20220303/vino-1776165015.html
Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму
Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму - РИА Новости, 03.03.2022
Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму
Продукция крымской "Массандры" вошла в топ-3 лучших ликерных вин России, следует из материалов Роскачества, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T05:37
2022-03-03T05:37
2022-03-03T05:37
артур саркисян
роскачество
общество
россия
республика крым
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Продукция крымской "Массандры" вошла в топ-3 лучших ликерных вин России, следует из материалов Роскачества, которые есть в распоряжении РИА Новости.В ежегодном исследовании в 2021 году приняли участие вина 6 торговых марок: "Массандра", "Дербент", "Коктебель", Agora, Alma Valley и "Солнечная долина".Кроме того, по итогам исследования лучшим портвейном стало ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" белое "Портвейн" от ЗМВ "Коктебель". Эксперты также отметили качество российских кагоров.Самым дорогим вином в исследовании оказалось "Белый мускат Красного камня", который был приобретен закупщиками Роскачества за 719 рублей, самое доступное - "Кокур десертный Сурож" (359 рублей). Организация отмечает, что при этом недорогое вино заняло в рейтинге вторую строчку, лишь немного уступив лидеру.Как отмечает Роскачество, эксперты второй год подряд отмечают высокий уровень всех образцов, представленных в категории, все вина в исследовании соответствуют повышенному стандарту Роскачества, при этом более половины изученных дегустаторами вин могли бы претендовать на награды международных конкурсов по своим баллам.Пресс-служба приводит советы руководителя экспертной группы Роскачества, заслуженного сомелье России Артура Саркисяна - по его словам, подавать сладкие вина лучше в качестве завершения праздничного обеда охлажденными до 10-12 °С. Такое вино "само по себе десерт" и не требует гастрономического сопровождения, но любители необычных сочетаний могут попробовать дополнить ликерное вино выдержанным сыром.
https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html
https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур саркисян, роскачество, общество, россия, республика крым
Роскачество: лучшие ликерные вина в России производят в Крыму
Роскачество: тройка лучших ликерных вин России произведена виноделами крымской "Массандры"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Продукция крымской "Массандры" вошла в топ-3 лучших ликерных вин России, следует из материалов Роскачества, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В ежегодном исследовании в 2021 году приняли участие вина 6 торговых марок: "Массандра", "Дербент", "Коктебель", Agora, Alma Valley и "Солнечная долина".
"Тройка лучших ликерных вин России произведена виноделами крымской "Массандры": Мускат Белый Красного Камня. Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое; Кокур десертный Сурож. Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое; Пино-Гри Массандра. Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое", — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам исследования лучшим портвейном стало ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" белое "Портвейн" от ЗМВ "Коктебель". Эксперты также отметили качество российских кагоров.
Самым дорогим вином в исследовании оказалось "Белый мускат Красного камня", который был приобретен закупщиками Роскачества
за 719 рублей, самое доступное - "Кокур десертный Сурож" (359 рублей). Организация отмечает, что при этом недорогое вино заняло в рейтинге вторую строчку, лишь немного уступив лидеру.
Как отмечает Роскачество, эксперты второй год подряд отмечают высокий уровень всех образцов, представленных в категории, все вина в исследовании соответствуют повышенному стандарту Роскачества, при этом более половины изученных дегустаторами вин могли бы претендовать на награды международных конкурсов по своим баллам.
Пресс-служба приводит советы руководителя экспертной группы Роскачества, заслуженного сомелье России Артура Саркисяна
- по его словам, подавать сладкие вина лучше в качестве завершения праздничного обеда охлажденными до 10-12 °С. Такое вино "само по себе десерт" и не требует гастрономического сопровождения, но любители необычных сочетаний могут попробовать дополнить ликерное вино выдержанным сыром.