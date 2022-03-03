Минобороны Румынии: при крушении спасательного вертолета погибли 7 человек
Минобороны Румынии: при крушении спасательного вертолета IAR 330-Puma погибли семь человек
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны Румынии уточнило, что из-за крушения поискового вертолета IAR 330-Puma погибли не только пять членов экипажа, но и два спасателя.
Ранее румынский портал Ziua de Constanta со ссылкой на министра обороны Василе Дынку сообщил, что поисковый вертолет IAR 330-Puma, отправленный в среду на розыск пропавшего самолета МиГ-21, потерял связь с контрольной вышкой и разбился, из-за чего погибли пять человек.
"В авиакатастрофе с участием вертолета IAR 330-Puma в среду, 2 марта, погибли семь военнослужащих. Вместе с пятью членами экипажа, о которых сообщалось изначально, на борт также поднялись два спасателя румынских военно-морских сил", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны в Facebook.
В министерстве уточнили, что вертолет после отправки на спасательную операцию получил приказ вернуться из-за плохих погодных условий, однако пропал с радара. Он потерпел крушение в уезде Констанца примерно в 11 километрах от аэродрома. Поиски пилота самолета МиГ-21 LanceR продолжаются до сих пор.
Свои соболезнования семьям погибших выразили президент Клаус Йоханнис, премьер Николае Чукэ, министр обороны и другие официальные лица страны.
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