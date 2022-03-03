https://ria.ru/20220303/vertolet-1776157038.html

Минобороны Румынии: при крушении спасательного вертолета погибли 7 человек

Минобороны Румынии: при крушении спасательного вертолета погибли 7 человек - РИА Новости, 03.03.2022

Минобороны Румынии: при крушении спасательного вертолета погибли 7 человек

Министерство обороны Румынии уточнило, что из-за крушения поискового вертолета IAR 330-Puma погибли не только пять членов экипажа, но и два спасателя. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:22

2022-03-03T01:22

2022-03-03T01:22

в мире

клаус йоханнис

констанца

миг-21

румыния

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КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны Румынии уточнило, что из-за крушения поискового вертолета IAR 330-Puma погибли не только пять членов экипажа, но и два спасателя.Ранее румынский портал Ziua de Constanta со ссылкой на министра обороны Василе Дынку сообщил, что поисковый вертолет IAR 330-Puma, отправленный в среду на розыск пропавшего самолета МиГ-21, потерял связь с контрольной вышкой и разбился, из-за чего погибли пять человек.В министерстве уточнили, что вертолет после отправки на спасательную операцию получил приказ вернуться из-за плохих погодных условий, однако пропал с радара. Он потерпел крушение в уезде Констанца примерно в 11 километрах от аэродрома. Поиски пилота самолета МиГ-21 LanceR продолжаются до сих пор.Свои соболезнования семьям погибших выразили президент Клаус Йоханнис, премьер Николае Чукэ, министр обороны и другие официальные лица страны.

https://ria.ru/20220223/vertolet-1774495172.html

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румыния

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Никита Брыкин

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Никита Брыкин

в мире, клаус йоханнис, констанца, миг-21, румыния