https://ria.ru/20220303/valyuta-1776188105.html

Курс рубля резко вырос в начале торгов

Курс рубля резко вырос в начале торгов - РИА Новости, 03.03.2022

Курс рубля резко вырос в начале торгов

Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:17

2022-03-03T10:17

2022-03-03T10:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 1,8 рубля, до 104,22 рубля, курс евро – на 1,7 рубля, до 113,7 рублей. А минутами ранее курс доллара максимально опускался до 97,27 рубля, евро - до 109,015 рубля.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия