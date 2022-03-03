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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220303/valyuta-1776188105.html
Курс рубля резко вырос в начале торгов
Курс рубля резко вырос в начале торгов - РИА Новости, 03.03.2022
Курс рубля резко вырос в начале торгов
Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:17
2022-03-03T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 1,8 рубля, до 104,22 рубля, курс евро – на 1,7 рубля, до 113,7 рублей. А минутами ранее курс доллара максимально опускался до 97,27 рубля, евро - до 109,015 рубля.
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экономика, россия
10:17 03.03.2022
 
Курс рубля резко вырос в начале торгов

Доллар в начале торгов в четверг падал на восемь рублей, евро — на 6,4 рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 10 долларов США.
Банкноты номиналом 10 долларов США. - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 1,8 рубля, до 104,22 рубля, курс евро – на 1,7 рубля, до 113,7 рублей. А минутами ранее курс доллара максимально опускался до 97,27 рубля, евро - до 109,015 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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