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Курс рубля резко вырос в начале торгов
Курс рубля резко вырос в начале торгов - РИА Новости, 03.03.2022
Курс рубля резко вырос в начале торгов
Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:17
2022-03-03T10:17
2022-03-03T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 1,8 рубля, до 104,22 рубля, курс евро – на 1,7 рубля, до 113,7 рублей. А минутами ранее курс доллара максимально опускался до 97,27 рубля, евро - до 109,015 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Курс рубля резко вырос в начале торгов
Доллар в начале торгов в четверг падал на восемь рублей, евро — на 6,4 рубля
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Курс рубля резко растет в начале торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падает на 1,8 рубля, до 104,22 рубля, курс евро – на 1,7 рубля, до 113,7 рублей. А минутами ранее курс доллара максимально опускался до 97,27 рубля, евро - до 109,015 рубля.