В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт"
В Казахстане запустят производство российской вакцины "Спутник Лайт"
НУР-СУЛТАН, 3 мар – РИА Новости. Производство российской вакцины "Спутник Лайт" запускается на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле 2021 года поручил правительству проработать вопрос об организации выпуска "Спутника Лайт" на фармацевтических предприятиях республики.
"Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале КФК.
В компании напомнили, что препарат, разработанный для ревакцинации населения в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане в середине прошлого года. Валидационные партии вакцины были произведены на КФК и направлены для проверки контроля качества в Россию.
"Именно на КФК были выпущены первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский оборот отправлено 7 миллионов доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии", - отмечается в сообщении.
Кроме вакцин от коронавируса "Карагандинский фармацевтический комплекс" специализируется на выпуске лекарств от таких болезней как рак, гемофилия, рассеянный склероз, диабет и орфанные заболевания.
Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 миллионов упаковок социально-важных препаратов в год.