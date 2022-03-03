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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220303/vaktsina-1776172816.html
В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт"
В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 03.03.2022
В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт"
Производство российской вакцины "Спутник Лайт" запускается на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:41
2022-03-03T08:41
распространение коронавируса
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
коронавирус covid-19
в мире
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НУР-СУЛТАН, 3 мар – РИА Новости. Производство российской вакцины "Спутник Лайт" запускается на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле 2021 года поручил правительству проработать вопрос об организации выпуска "Спутника Лайт" на фармацевтических предприятиях республики."Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале КФК.В компании напомнили, что препарат, разработанный для ревакцинации населения в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане в середине прошлого года. Валидационные партии вакцины были произведены на КФК и направлены для проверки контроля качества в Россию.Кроме вакцин от коронавируса "Карагандинский фармацевтический комплекс" специализируется на выпуске лекарств от таких болезней как рак, гемофилия, рассеянный склероз, диабет и орфанные заболевания.Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 миллионов упаковок социально-важных препаратов в год.
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касым-жомарт токаев, россия, казахстан, коронавирус covid-19, в мире
08:41 03.03.2022
 
В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт"

В Казахстане запустят производство российской вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19
Упаковки с вакциной Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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НУР-СУЛТАН, 3 мар – РИА Новости. Производство российской вакцины "Спутник Лайт" запускается на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле 2021 года поручил правительству проработать вопрос об организации выпуска "Спутника Лайт" на фармацевтических предприятиях республики.
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"Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале КФК.
В компании напомнили, что препарат, разработанный для ревакцинации населения в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане в середине прошлого года. Валидационные партии вакцины были произведены на КФК и направлены для проверки контроля качества в Россию.
"Именно на КФК были выпущены первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский оборот отправлено 7 миллионов доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии", - отмечается в сообщении.
Кроме вакцин от коронавируса "Карагандинский фармацевтический комплекс" специализируется на выпуске лекарств от таких болезней как рак, гемофилия, рассеянный склероз, диабет и орфанные заболевания.
Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 миллионов упаковок социально-важных препаратов в год.
 
Распространение коронавирусаКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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