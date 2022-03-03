https://ria.ru/20220303/vaktsina-1776172816.html

В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт"

В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 03.03.2022

В Казахстане запустят производство вакцины "Спутник Лайт"

Производство российской вакцины "Спутник Лайт" запускается на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:41

2022-03-03T08:41

2022-03-03T08:41

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НУР-СУЛТАН, 3 мар – РИА Новости. Производство российской вакцины "Спутник Лайт" запускается на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" (КФК, в центре Казахстана), сообщает компания.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле 2021 года поручил правительству проработать вопрос об организации выпуска "Спутника Лайт" на фармацевтических предприятиях республики."Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале КФК.В компании напомнили, что препарат, разработанный для ревакцинации населения в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане в середине прошлого года. Валидационные партии вакцины были произведены на КФК и направлены для проверки контроля качества в Россию.Кроме вакцин от коронавируса "Карагандинский фармацевтический комплекс" специализируется на выпуске лекарств от таких болезней как рак, гемофилия, рассеянный склероз, диабет и орфанные заболевания.Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 миллионов упаковок социально-важных препаратов в год.

https://ria.ru/20220214/vaktsiny-1772660248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

касым-жомарт токаев, россия, казахстан, коронавирус covid-19, в мире