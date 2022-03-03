США запретили обслуживать и эксплуатировать яхту и самолет Усманова
США запретили операции по оплате обслуживания и эксплуатации яхты и самолета Усманова
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США запретили операции по оплате обслуживания и эксплуатации яхты и самолета российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает минфин.
Ранее Великобритания ввела санкции против Усманова из-за военной операции России на Украине. Белый дом информировал, что США вводят "полные блокирующие" санкции против семи крупных российских предпринимателей, в том числе Усманова.
"Офис по контролю за иностранными активами указал яхту и самолет в качестве заблокированной собственности, в которой у Усманова есть заинтересованность", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минфина.
Ведомство отмечает, что этим решением запрещены все относящиеся к яхте и самолету транзакции, "включая обслуживание, найм эксплуатирующего персонала или оплату взносов за стоянку и высадку, совершенные гражданами США или в долларах США". Минфин напомнил, что санкции против Усманова ввели и в Евросоюзе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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