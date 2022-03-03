https://ria.ru/20220303/usmanov-1776385223.html

США запретили обслуживать и эксплуатировать яхту и самолет Усманова

США запретили обслуживать и эксплуатировать яхту и самолет Усманова - РИА Новости, 03.03.2022

США запретили обслуживать и эксплуатировать яхту и самолет Усманова

США запретили операции по оплате обслуживания и эксплуатации яхты и самолета российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает минфин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:20

2022-03-03T23:20

2022-03-03T23:20

в мире

сша

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алишер усманов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США запретили операции по оплате обслуживания и эксплуатации яхты и самолета российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает минфин.Ранее Великобритания ввела санкции против Усманова из-за военной операции России на Украине. Белый дом информировал, что США вводят "полные блокирующие" санкции против семи крупных российских предпринимателей, в том числе Усманова."Офис по контролю за иностранными активами указал яхту и самолет в качестве заблокированной собственности, в которой у Усманова есть заинтересованность", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минфина.Ведомство отмечает, что этим решением запрещены все относящиеся к яхте и самолету транзакции, "включая обслуживание, найм эксплуатирующего персонала или оплату взносов за стоянку и высадку, совершенные гражданами США или в долларах США". Минфин напомнил, что санкции против Усманова ввели и в Евросоюзе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/yakhty-1776348568.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776377280.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алишер усманов