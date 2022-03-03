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В Германии заявили о желании нанести ущерб Путину
В Германии заявили о желании нанести ущерб Путину - РИА Новости, 03.03.2022
В Германии заявили о желании нанести ущерб Путину
Если есть желание "нанести ущерб" российскому президенту Владимиру Путину, нужно экономить электричество, но это не призыв к гражданам, а политическая... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:35
2022-03-03T17:29
в мире
санкции в отношении россии
германия
роберт хабек
россия
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Если есть желание "нанести ущерб" российскому президенту Владимиру Путину, нужно экономить электричество, но это не призыв к гражданам, а политическая констатация, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Мы должны освободиться от импорта российских энергоносителей. Это относится к газу, углю и нефти. И мы прилагаем все усилия для этого на различных направлениях, которые я уже многократно называл. Это значит эффективность возможного сокращения потребления, в это могут внести вклад все граждане. В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то – экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов", - сказал министр.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html
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в мире, санкции в отношении россии, германия, роберт хабек, россия
16:35 03.03.2022 (обновлено: 17:29 03.03.2022)
 
В Германии заявили о желании нанести ущерб Путину

Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о желании нанести ущерб Путину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Если есть желание "нанести ущерб" российскому президенту Владимиру Путину, нужно экономить электричество, но это не призыв к гражданам, а политическая констатация, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы должны освободиться от импорта российских энергоносителей. Это относится к газу, углю и нефти. И мы прилагаем все усилия для этого на различных направлениях, которые я уже многократно называл. Это значит эффективность возможного сокращения потребления, в это могут внести вклад все граждане. В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то – экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов", - сказал министр.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Зачем правительство достало из "кубышки" триллион рублей
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:11
В Берлине заявили, что уже чувствуют последствия санкций против России
 
В миреСанкции в отношении РоссииГерманияРоберт ХабекРоссия
 
 
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