16:35 03.03.2022 (обновлено: 17:29 03.03.2022)
В Германии заявили о желании нанести ущерб Путину
Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о желании нанести ущерб Путину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Если есть желание "нанести ущерб" российскому президенту Владимиру Путину, нужно экономить электричество, но это не призыв к гражданам, а политическая констатация, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы должны освободиться от импорта российских энергоносителей. Это относится к газу, углю и нефти. И мы прилагаем все усилия для этого на различных направлениях, которые я уже многократно называл. Это значит эффективность возможного сокращения потребления, в это могут внести вклад все граждане. В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то – экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов", - сказал министр.
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Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.