https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

Запад мечтает о "втором Афганистане" для России

Запад мечтает о "втором Афганистане" для России - РИА Новости, 03.03.2022

Запад мечтает о "втором Афганистане" для России

На что готов Запад, чтобы остановить Россию? Только ли на тотальную финансово-экономическую войну, которую он уже объявил нам? РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:00

2022-03-03T18:58

авторы

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

атлантический совет

ричард хаас

владимир путин

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На что готов Запад, чтобы остановить Россию? Только ли на тотальную финансово-экономическую войну, которую он уже объявил нам?Причем объявил, почти не считаясь с собственными потерями, точнее, предпочитая не думать о последствиях даже неудачного (а удачного не может быть по определению, хотя далеко не все на Западе это понимают) "выпиливания" России из мировой экономики. "Почти", потому что пока не задействовано самое мощное оружие — энергетическое, то есть запрет на экспорт российских энергоносителей.Причем Запад не собирается его использовать, но очень опасается, что к этому прибегнет сама Россия. Однако Кремль не планирует взрывать нефтегазовую "атомную бомбу" — более того, пока что наш ответ на западные санкции (которые уместнее называть блокадой) практически минимальный. Почему? Потому что уже принятые Западом меры будут иметь огромные последствия для всей мировой экономики, а не только для российской. Причем последствия, которые сейчас никто не может просчитать, — старая система мироустройства (геополитическая и финансово-экономическая) рушится на наших глазах. Но скорость ее разрушения может быть разной — и тут все зависит уже от того, как долго будут продолжаться попытки блокады России со стороны Запада.Как так — разве они не навсегда? Нет — именно потому, что они несут огромный, невосполнимый ущерб для самого Запада и выстроенной им глобальной финансово-экономической системы (а признать ее скорый крах англосаксы не готовы). Причем этот ущерб будет нарастать со временем — большая его часть имеет отложенный (но на очень краткосрочную перспективу) эффект. В том числе и по той причине, что меры, принятые против России, уже оказали шокирующее воздействие на весь незападный мир — и его нужно как-то убеждать в том, что все это было исключительным и временным явлением.Поэтому Запад сам заинтересован в том, чтобы снять самую болезненную для всех часть санкций, но только после того, как убедится в бесплодности попыток остановить и экономически сокрушить Россию.То есть Запад все-таки рассчитывает экономически задавить нас?Да, часть западных элит явно верит в это — иначе они не стали бы прибегать к столь масштабным и обоюдоострым санкциям. Путин мобилизовал десятки тысяч военнослужащих, а государства-союзники в ответ мобилизовали свою колоссальную финансовую мощь, теперь это азартная игра между финансами и армией, пишет Джулия Фридландер из Атлантического совета. Но если российская армия неизбежно достигнет поставленных целей, то как измерить успех западных финансовых ударов? Ведь очень скоро выяснится, что целились в Москву, а попали в собственную же глобальную систему. Хотели заблокировать Россию от мировой экономики — а в итоге заблокировали собственные ключи управления миром.Но сейчас Запад предпочитает не думать об этом — в течение ближайших месяцев там будут ожидать если не коллапса российской экономики, то хотя бы резкого падения уровня жизни в России и масштабного недовольства нашего народа. И хотя Запад плохо знает русских, принимая за них наших эмигрантов и олигархов, но все же там понимают, что одного ухудшения жизни будет мало для того, что народ отвернулся от Владимира Путина. Поэтому вторым необходимым условием там считают если не военное поражение России (в него мало кто верит даже среди самых упертых русофобов), то затягивание военной операции на Украине.Нужно как можно больше русской и украинской крови — и именно поэтому Запад не призывает Зеленского отдать приказ о прекращении бессмысленного сопротивления, а всячески поддерживает украинское руководство, обещает "Стингеры" и членство в Евросоюзе. Поддерживает в первую очередь морально — потому что материально (то есть военными поставками) поддержать фактически уже не может.А вы думали, Запад верит в то, что Украина победит, Зеленский останется президентом и страна вступит в ЕС? Или рассчитывает, что российская армия уйдет, оставив Украину открытой влиянию Запада, — и со временем ее, пусть и уменьшившуюся в размерах, можно будет снова прибрать к рукам? Конечно нет. Ставка Запада сейчас только на одно: ему нужно, чтобы боевые действия шли как можно дольше. Так долго, чтобы вызвать рост недовольства, а то и бунты в России, которые вынудят Путина отдать приказ уйти с Украины.Пустые надежды? Да, но именно такова логика части англосаксонских элит. Вот что говорит Ричард Хаас, самый "тяжеловесный" американский аналитик, президент Совета по международным отношениям:"Необходимо сделать так, чтобы его страна понесла больший экономический ущерб и бо́льшие военные потери на земле. Не люблю говорить так резко, но самая большая уязвимость Путина — это мертвые российские солдаты. Так что нам надо обеспечить Украину средствами к сопротивлению".И цель тут уже не просто Украина: Хаас призывает добиваться "смены режима" в России. Для этого и нужно устроить русским на Украине "второй Афганистан" — как и обещали атлантисты еще до начала нашей военной операции.Но, учитывая, что военные поставки на Украину уже практически невозможны, нужно поддерживать боевой дух у той части украинцев, что готовы биться до конца, обещая им помощь и "подрыв России изнутри".А не будет Путина — не будет и санкций, и можно будет попытаться минимизировать экономический и репутационный ущерб от них для Запада.Это задача-максимум. А задача-минимум состоит просто в ослаблении России через затягивание военных действий с одновременным сохранением санкционного давления.У этого нехитрого плана есть всего одна проблема — никакого затягивания военных действий не будет. Украинская армия прекратит сопротивление в ближайшую неделю-другую. Вынужденно — в результате окружения — или после приказа Зеленского о сложении оружия, покажет время, но ни для каких длительных боевых действий у нее просто нет возможностей и ресурсов. Да, потом Россия еще долго будет заниматься Украиной, но это будет уже совсем другая история и другая Украина.Однако тогда, когда Запад убедится в том, что ставка на затягивание войны не сыграла, придет время решать, что делать с тем погромом, который он учинил в мировой финансово-экономической системе. Более чем вероятно, что спустя несколько месяцев санкции против России частично будут сняты (вовсе не из-за любви к нам), но вернуть мир обратно уже не получится. Тектонические сдвиги уже идут — война на земле закончится, а вот глобальная финансово-экономическая и геополитическая буря (из которой в итоге родится новый мир) только начинается. И не Россия с ее волей и ресурсами окажется в ней крайней и проигравшей.

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

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авторы, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, атлантический совет , ричард хаас, владимир путин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр