https://ria.ru/20220303/ukraina-1776348063.html
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин
Две морские базы создавались на Украине при поддержке Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:28
2022-03-03T19:28
2022-03-03T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
украина
великобритания
черное море
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Две морские базы создавались на Украине при поддержке Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."При поддержке Великобритании шла подготовка к запуску двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР. "Велась работа по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэродромов, что в перспективе позволило бы принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/britaniya-1776261505.html
https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772347688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, украина, великобритания, черное море, ситуация в днр и лнр
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: на Украине при поддержке Великобритании строились две морские базы