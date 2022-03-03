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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776348063.html
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин
Две морские базы создавались на Украине при поддержке Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:28
2022-03-03T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
украина
великобритания
черное море
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Две морские базы создавались на Украине при поддержке Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."При поддержке Великобрита­нии шла подготовка к запуску двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР. "Велась работа по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэро­дромов, что в перспективе позволило бы принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/britaniya-1776261505.html
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в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, украина, великобритания, черное море, ситуация в днр и лнр
19:28 03.03.2022
 
Великобритания создавала на Украине две морские базы, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: на Украине при поддержке Великобритании строились две морские базы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола "Два века Российской империи"
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола Два века Российской империи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Две морские базы создавались на Украине при поддержке Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"При поддержке Великобрита­нии шла подготовка к запуску двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей", - сказал Нарышкин, слова которого приведены на сайте СВР. "Велась работа по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэро­дромов, что в перспективе позволило бы принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", - добавил он.
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии у села Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия попросила Россию помочь с эвакуацией своих граждан с Украины
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 18:03
Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинУкраинаВеликобританияЧерное мореСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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