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Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
Владимир Зеленский заявил, что ФРГ должна стать одним из гарантов безопасности Украины, его выступление транслировал телеканал CNN. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:55
2022-03-03T19:18
в мире
владимир зеленский
украина
россия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ФРГ должна стать одним из гарантов безопасности Украины, его выступление транслировал телеканал CNN."Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины ", - сказал Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/shreder-1776339768.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, владимир путин
18:55 03.03.2022 (обновлено: 19:18 03.03.2022)
 
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины

Президент Украины Зеленский: Германия должна стать одним из гарантов безопасности страны

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ФРГ должна стать одним из гарантов безопасности Украины, его выступление транслировал телеканал CNN.
"Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины ", - сказал Зеленский.
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:54
Шредеру пригрозили исключением из партии из-за связей с Россией
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:02
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияГерманияВладимир Путин
 
 
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