https://ria.ru/20220303/ukraina-1776340347.html
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
Владимир Зеленский заявил, что ФРГ должна стать одним из гарантов безопасности Украины, его выступление транслировал телеканал CNN. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:55
2022-03-03T18:55
2022-03-03T19:18
в мире
владимир зеленский
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россия
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владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ФРГ должна стать одним из гарантов безопасности Украины, его выступление транслировал телеканал CNN."Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины ", - сказал Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, владимир путин
18:55 03.03.2022 (обновлено: 19:18 03.03.2022)
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
Президент Украины Зеленский: Германия должна стать одним из гарантов безопасности страны