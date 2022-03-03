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Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива
Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива - РИА Новости, 03.03.2022
Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива
Украинский депутат Илья Кива заявил, что Запад при помощи Владимира Зеленского столкнул украинцев лбами. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:38
2022-03-03T17:47
в мире
юрий бойко
владимир путин
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россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что Запад при помощи Владимира Зеленского столкнул украинцев лбами."Запад добился своего и через своего миньона-лицедея Зеленского все-таки столкнул нас лбами, аплодируя стоя, глядя на это", - написал депутат в Telegram-канале.Кива добавил, что говорил еще полгода назад, что нужно искать точки компромисса и договариваться.Ранее сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кива, который уехал из страны, исключен из политсилы. Кива это отрицает, по его словам, его могут исключить только на съезде.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kiva-1776064563.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, юрий бойко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
17:38 03.03.2022 (обновлено: 17:47 03.03.2022)
 
Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива

Депутат Рады Кива заявил, что Запад при помощи Зеленского столкнул украинцев лбами

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что Запад при помощи Владимира Зеленского столкнул украинцев лбами.
"Запад добился своего и через своего миньона-лицедея Зеленского все-таки столкнул нас лбами, аплодируя стоя, глядя на это", - написал депутат в Telegram-канале.
Кива добавил, что говорил еще полгода назад, что нужно искать точки компромисса и договариваться.
"Сегодня мне предъявляют, что я предал - нет! Я вам всем об этом говорил еще полгода назад, что нужно искать точки компромисса и договариваться! И Зеленский за это устроил мою травлю уголовным преследованием. Я и сейчас взываю и молю об одном; одумайтесь, уймите гордыню и сядьте за стол переговоров - спасите человеческие жизни!!!" - написал депутат.
Ранее сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кива, который уехал из страны, исключен из политсилы. Кива это отрицает, по его словам, его могут исключить только на съезде.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:31В мире
Депутата Рады Киву исключили из "Оппозиционной платформы"
 
В миреЮрий БойкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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