17:38 03.03.2022 (обновлено: 17:47 03.03.2022)
Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива
Депутат Рады Кива заявил, что Запад при помощи Зеленского столкнул украинцев лбами
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что Запад при помощи Владимира Зеленского столкнул украинцев лбами.
"Запад добился своего и через своего миньона-лицедея Зеленского все-таки столкнул нас лбами, аплодируя стоя, глядя на это", - написал депутат в Telegram-канале.
Кива добавил, что говорил еще полгода назад, что нужно искать точки компромисса и договариваться.
"Сегодня мне предъявляют, что я предал - нет! Я вам всем об этом говорил еще полгода назад, что нужно искать точки компромисса и договариваться! И Зеленский за это устроил мою травлю уголовным преследованием. Я и сейчас взываю и молю об одном; одумайтесь, уймите гордыню и сядьте за стол переговоров - спасите человеческие жизни!!!" - написал депутат.
Ранее сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кива, который уехал из страны, исключен из политсилы. Кива это отрицает, по его словам, его могут исключить только на съезде.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.