https://ria.ru/20220303/ukraina-1776318744.html

Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива

Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива - РИА Новости, 03.03.2022

Запад столкнул украинцев лбами, заявил депутат Рады Кива

Украинский депутат Илья Кива заявил, что Запад при помощи Владимира Зеленского столкнул украинцев лбами. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:38

2022-03-03T17:38

2022-03-03T17:47

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что Запад при помощи Владимира Зеленского столкнул украинцев лбами."Запад добился своего и через своего миньона-лицедея Зеленского все-таки столкнул нас лбами, аплодируя стоя, глядя на это", - написал депутат в Telegram-канале.Кива добавил, что говорил еще полгода назад, что нужно искать точки компромисса и договариваться.Ранее сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кива, который уехал из страны, исключен из политсилы. Кива это отрицает, по его словам, его могут исключить только на съезде.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kiva-1776064563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юрий бойко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф