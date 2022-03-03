https://ria.ru/20220303/ukraina-1776307811.html

МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины

МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины - РИА Новости, 03.03.2022

МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины

Россия делает всё возможное, чтобы помочь другим странам в обеспечении безопасного выезда их граждан и дипломатов с Украины, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:56

2022-03-03T16:56

2022-03-03T17:14

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия делает всё возможное, чтобы помочь другим странам в обеспечении безопасного выезда их граждан и дипломатов с Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва получает обращения посольств других стран на Украине с просьбами о содействии в обеспечении выезда их граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций."Делаем все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь, мы всегда на связи", - сказала Захарова в ходе брифинга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/evakuatsiya-1776296804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, запорожская аэс, москва, россия