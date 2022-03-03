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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776307811.html
МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины
МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины - РИА Новости, 03.03.2022
МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины
Россия делает всё возможное, чтобы помочь другим странам в обеспечении безопасного выезда их граждан и дипломатов с Украины, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:56
2022-03-03T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
запорожская аэс
москва
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия делает всё возможное, чтобы помочь другим странам в обеспечении безопасного выезда их граждан и дипломатов с Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва получает обращения посольств других стран на Украине с просьбами о содействии в обеспечении выезда их граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций."Делаем все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь, мы всегда на связи", - сказала Захарова в ходе брифинга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/evakuatsiya-1776296804.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, запорожская аэс, москва, россия
16:56 03.03.2022 (обновлено: 17:14 03.03.2022)
 
МИД России пообещал помочь другим странам вывезти их граждан с Украины

Представитель МИД Захарова: Россия поможет другим странам вывезти их граждан с Украины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый БТР украинской армии под Мариуполем
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия делает всё возможное, чтобы помочь другим странам в обеспечении безопасного выезда их граждан и дипломатов с Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва получает обращения посольств других стран на Украине с просьбами о содействии в обеспечении выезда их граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал Макрона содействовать безопасной эвакуации людей с Украины
"Делаем все возможное, чтобы оказать им необходимую помощь, мы всегда на связи", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:58
Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЗапорожская АЭСМоскваРоссия
 
 
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