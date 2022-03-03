https://ria.ru/20220303/ukraina-1776307288.html

Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД

Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022

Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД

Украинские войска и неонацисты используют жителей в качестве живого щита, размещают вооружения в жилых районах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:55

2022-03-03T16:55

2022-03-03T16:55

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772245838_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b631eece9f6949c9526c74eb094798e6.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска и неонацисты используют жителей в качестве живого щита, размещают вооружения в жилых районах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вооруженные силы Украины и неонацисты используют, как я уже сказала, мирное население в качестве живого щита, размещают вооружение в жилых районах. Это факт. Можете сколько угодно, я сейчас говорю про CNN, я сейчас говорю, конечно, про ВВС и других, можете сколько угодно этого не показывать, но люди все равно это узнают, и люди смогут отделить фейки от правды", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Они не только не проводят эвакуацию гражданского населения, но и принимают все меры, чтобы как можно больше мирных жителей оставалось в так называемых "горячих точках". Они вводят комендантский час, минируют выезды из городов, такая тактика всегда используется террористами, которые привыкли брать в заложники простых людей", - добавила представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф