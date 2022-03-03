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Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД
Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД
Украинские войска и неонацисты используют жителей в качестве живого щита, размещают вооружения в жилых районах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:55
2022-03-03T16:55
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска и неонацисты используют жителей в качестве живого щита, размещают вооружения в жилых районах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вооруженные силы Украины и неонацисты используют, как я уже сказала, мирное население в качестве живого щита, размещают вооружение в жилых районах. Это факт. Можете сколько угодно, я сейчас говорю про CNN, я сейчас говорю, конечно, про ВВС и других, можете сколько угодно этого не показывать, но люди все равно это узнают, и люди смогут отделить фейки от правды", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Они не только не проводят эвакуацию гражданского населения, но и принимают все меры, чтобы как можно больше мирных жителей оставалось в так называемых "горячих точках". Они вводят комендантский час, минируют выезды из городов, такая тактика всегда используется террористами, которые привыкли брать в заложники простых людей", - добавила представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:55 03.03.2022
 
Украинские войска используют жителей в качестве живого щита, заявили в МИД

МИД: украинские войска и неонацисты используют жителей в качестве живого щита

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска и неонацисты используют жителей в качестве живого щита, размещают вооружения в жилых районах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вооруженные силы Украины и неонацисты используют, как я уже сказала, мирное население в качестве живого щита, размещают вооружение в жилых районах. Это факт. Можете сколько угодно, я сейчас говорю про CNN, я сейчас говорю, конечно, про ВВС и других, можете сколько угодно этого не показывать, но люди все равно это узнают, и люди смогут отделить фейки от правды", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Они не только не проводят эвакуацию гражданского населения, но и принимают все меры, чтобы как можно больше мирных жителей оставалось в так называемых "горячих точках". Они вводят комендантский час, минируют выезды из городов, такая тактика всегда используется террористами, которые привыкли брать в заложники простых людей", - добавила представитель МИД.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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