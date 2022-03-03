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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776306134.html
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК - РИА Новости, 03.03.2022
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК
Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:52
2022-03-03T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:52 03.03.2022 (обновлено: 17:08 03.03.2022)
 
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК

Запад нарастил отправку на Украину контрактников частных военных компаний

© AFP 2022 / Sergey BobokУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
Уничтоженная военная техника ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:01В мире
Кулеба назвал число стран, отправляющих на Украину наемников и оружие
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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