https://ria.ru/20220303/ukraina-1776306134.html
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК - РИА Новости, 03.03.2022
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК
Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:52
2022-03-03T16:52
2022-03-03T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/oruzhie-1776087333.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:52 03.03.2022 (обновлено: 17:08 03.03.2022)
Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК
Запад нарастил отправку на Украину контрактников частных военных компаний