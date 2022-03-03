https://ria.ru/20220303/ukraina-1776306134.html

Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК

Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК - РИА Новости, 03.03.2022

Запад нарастил отправку на Украину контрактников ЧВК

Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:52

2022-03-03T16:52

2022-03-03T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад нарастил отправку наемников на Украину, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/oruzhie-1776087333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр