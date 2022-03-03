https://ria.ru/20220303/ukraina-1776302759.html

В МИД назвали украинские власти бандитами

В МИД назвали украинские власти бандитами - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД назвали украинские власти бандитами

Действия киевского режима сейчас не оставляют сомнений, что у руля находятся бандиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:42

2022-03-03T16:42

2022-03-03T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_331:692:2741:2048_1920x0_80_0_0_66014ea1c5aed8d3df4a7ed191b1c482.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Действия киевского режима сейчас не оставляют сомнений, что у руля находятся бандиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Действия украинского режима сейчас, даже если вы не знали всей предыстории, всей ситуации в Донбассе, даже если не видели фотографий, не разговаривали с очевидцами, не видели документов международных организаций, неправительственных структур - то, как ведет себя сейчас режим, не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты: бандиты, которым сейчас Запад поставляет оружие, бандиты, которые прикрываются гражданским населением, прячутся в жилых кварталах, квартирах и домах, делают все для того, чтобы сформировать определенную картину и выдать ее за реальность", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр