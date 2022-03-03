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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776302759.html
В МИД назвали украинские власти бандитами
В МИД назвали украинские власти бандитами - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД назвали украинские власти бандитами
Действия киевского режима сейчас не оставляют сомнений, что у руля находятся бандиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:42
2022-03-03T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Действия киевского режима сейчас не оставляют сомнений, что у руля находятся бандиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Действия украинского режима сейчас, даже если вы не знали всей предыстории, всей ситуации в Донбассе, даже если не видели фотографий, не разговаривали с очевидцами, не видели документов международных организаций, неправительственных структур - то, как ведет себя сейчас режим, не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты: бандиты, которым сейчас Запад поставляет оружие, бандиты, которые прикрываются гражданским населением, прячутся в жилых кварталах, квартирах и домах, делают все для того, чтобы сформировать определенную картину и выдать ее за реальность", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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украина, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:42 03.03.2022 (обновлено: 16:59 03.03.2022)
 
В МИД назвали украинские власти бандитами

Представитель МИД Захарова: действия Киева не оставляют сомнений, что у руля там бандиты

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева. 25 февраля 2022
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Действия киевского режима сейчас не оставляют сомнений, что у руля находятся бандиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия украинского режима сейчас, даже если вы не знали всей предыстории, всей ситуации в Донбассе, даже если не видели фотографий, не разговаривали с очевидцами, не видели документов международных организаций, неправительственных структур - то, как ведет себя сейчас режим, не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты: бандиты, которым сейчас Запад поставляет оружие, бандиты, которые прикрываются гражданским населением, прячутся в жилых кварталах, квартирах и домах, делают все для того, чтобы сформировать определенную картину и выдать ее за реальность", - сказала Захарова на брифинге.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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