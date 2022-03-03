https://ria.ru/20220303/ukraina-1776299908.html
Рада ужесточила наказание за мародерство, диверсии и госизмену
Рада ужесточила наказание за мародерство, диверсии и госизмену - РИА Новости, 03.03.2022
Рада ужесточила наказание за мародерство, диверсии и госизмену
Верховная рада Украины приняла закон об усилении ответственности за мародерство, диверсии и госизмену, виновным грозит пожизненное заключение, заявил депутат... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:33
2022-03-03T16:33
2022-03-03T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
верховная рада украины
в мире
украина
алексей гончаренко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об усилении ответственности за мародерство, диверсии и госизмену, виновным грозит пожизненное заключение, заявил депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Верховная рада работает! Сегодня приняли ряд очень важных законов: усиление ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения (за мародерство, диверсии, госизмену – пожизненное с конфискацией имущества)", - написал он на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html
https://ria.ru/20211228/zelenskiy-1765873837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, в мире, украина, алексей гончаренко, ситуация в днр и лнр
16:33 03.03.2022 (обновлено: 19:09 03.03.2022)
Рада ужесточила наказание за мародерство, диверсии и госизмену
Рада ужесточила наказание вплоть до пожизненного за мародерство, диверсии и госизмену