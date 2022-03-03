https://ria.ru/20220303/ukraina-1776299703.html
В Берлине заявили, что Германия поддержит обороноспособность Украины
В Берлине заявили, что Германия поддержит обороноспособность Украины - РИА Новости, 03.03.2022
В Берлине заявили, что Германия поддержит обороноспособность Украины
Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:32
2022-03-03T16:32
2022-03-03T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Новые пожелания Украины по поставкам вооружений будут изучаться, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Украина ведет войну, и мы приняли решение укрепить самооборону Украины… и (ее) право на самозащиту также военным путем, в рамках которого мы поставляем вооружение. И новые пожелания будут изучены, согласно закону, обработаны в моем министерстве, как и в правительстве. Стороной конфликта мы в этой связи не становимся", - заявил министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776300692.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776246758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф
16:32 03.03.2022 (обновлено: 17:13 03.03.2022)
В Берлине заявили, что Германия поддержит обороноспособность Украины
В Берлине заявили, что Германия решила поддержать обороноспособность Украины