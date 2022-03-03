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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776291899.html
Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища
Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища - РИА Новости, 03.03.2022
Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища
Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии, в общей сложности на территории страны сейчас более тысячи... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:07
2022-03-03T16:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии, в общей сложности на территории страны сейчас более тысячи террористов и экстремистов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."По оценкам экспертов, в настоящее время территорию Украины используют в качестве убежища более тысячи участников террористических и экстремистских организаций", - сказал собеседник агентства.По его словам, речь идет, в том числе, о "принимавших участие в военных действиях на территории Сирии".Практика задействования такого контингента на территории Украины, отметил собеседник агентства, возникла после событий 2014 года и переориентации властей страны на представителей националистического сообщества как основной ударной силы армии. "Именно такие лица становились исполнителями приказов, которые обычным украинским военнослужащим отдавать не решались", - отметил он."В текущих обстоятельствах специальная военная операция ВС РФ имеет цель не только денацификации Украины, но и носит антитеррористический характер", - добавил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776281386.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:07 03.03.2022
 
Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища

Источник: на Украине сейчас находятся более тысячи террористов и экстремистов

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии, в общей сложности на территории страны сейчас более тысячи террористов и экстремистов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По оценкам экспертов, в настоящее время территорию Украины используют в качестве убежища более тысячи участников террористических и экстремистских организаций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет, в том числе, о "принимавших участие в военных действиях на территории Сирии".
Практика задействования такого контингента на территории Украины, отметил собеседник агентства, возникла после событий 2014 года и переориентации властей страны на представителей националистического сообщества как основной ударной силы армии. "Именно такие лица становились исполнителями приказов, которые обычным украинским военнослужащим отдавать не решались", - отметил он.
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"В текущих обстоятельствах специальная военная операция ВС РФ имеет цель не только денацификации Украины, но и носит антитеррористический характер", - добавил собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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