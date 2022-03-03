Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища
Источник: на Украине сейчас находятся более тысячи террористов и экстремистов
© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии, в общей сложности на территории страны сейчас более тысячи террористов и экстремистов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По оценкам экспертов, в настоящее время территорию Украины используют в качестве убежища более тысячи участников террористических и экстремистских организаций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет, в том числе, о "принимавших участие в военных действиях на территории Сирии".
Практика задействования такого контингента на территории Украины, отметил собеседник агентства, возникла после событий 2014 года и переориентации властей страны на представителей националистического сообщества как основной ударной силы армии. "Именно такие лица становились исполнителями приказов, которые обычным украинским военнослужащим отдавать не решались", - отметил он.
"В текущих обстоятельствах специальная военная операция ВС РФ имеет цель не только денацификации Украины, но и носит антитеррористический характер", - добавил собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.