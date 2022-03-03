https://ria.ru/20220303/ukraina-1776291899.html

Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища

Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища - РИА Новости, 03.03.2022

Источник рассказал о террористах, использующих Украину в качестве убежища

Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии, в общей сложности на территории страны сейчас более тысячи... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:07

2022-03-03T16:07

2022-03-03T16:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии, в общей сложности на территории страны сейчас более тысячи террористов и экстремистов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."По оценкам экспертов, в настоящее время территорию Украины используют в качестве убежища более тысячи участников террористических и экстремистских организаций", - сказал собеседник агентства.По его словам, речь идет, в том числе, о "принимавших участие в военных действиях на территории Сирии".Практика задействования такого контингента на территории Украины, отметил собеседник агентства, возникла после событий 2014 года и переориентации властей страны на представителей националистического сообщества как основной ударной силы армии. "Именно такие лица становились исполнителями приказов, которые обычным украинским военнослужащим отдавать не решались", - отметил он."В текущих обстоятельствах специальная военная операция ВС РФ имеет цель не только денацификации Украины, но и носит антитеррористический характер", - добавил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776281386.html

https://ria.ru/20220303/obstrel-1776269222.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф