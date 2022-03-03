https://ria.ru/20220303/ukraina-1776289379.html

Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины

Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины - РИА Новости, 03.03.2022

Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут выполнены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:58

2022-03-03T15:58

2022-03-03T16:53

в мире

эммануэль макрон

франция

россия

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут выполнены, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эммануэль макрон, франция, россия, украина, владимир путин