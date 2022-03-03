https://ria.ru/20220303/ukraina-1776289379.html
Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины
Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут выполнены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:58
2022-03-03T15:58
2022-03-03T16:53
в мире
эммануэль макрон
франция
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут выполнены, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эммануэль макрон, франция, россия, украина, владимир путин
15:58 03.03.2022 (обновлено: 16:53 03.03.2022)
Путин заявил Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины
Президент Путин заявил главе Франции Макрону, что речь идет о демилитаризации Украины