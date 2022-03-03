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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776281872.html
В Крыму назвали исход вооруженного конфликта на Украине предрешенным
В Крыму назвали исход вооруженного конфликта на Украине предрешенным - РИА Новости, 03.03.2022
В Крыму назвали исход вооруженного конфликта на Украине предрешенным
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская сторона всячески затягивает переговоры, тем самым умножая жертвы вооруженного конфликта, РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:28
2022-03-03T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
республика крым
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская сторона всячески затягивает переговоры, тем самым умножая жертвы вооруженного конфликта, итог которого давно предрешен."Украинская сторона всячески затягивает переговоры. Это множит жертвы вооруженного конфликта, итог которого давно предрешен. На что они надеются? Неужели действительно верят собственным фейкам, согласно которым "украинская армия побеждает"? Или надеются на поддержку своих кукловодов на Западе? Те, конечно, стараются вовсю, у них во всем Россия виновата", - сказал Константинов журналистам.По его словам, на Украине продолжается сложная, но успешная военная операция по ее демилитаризации и денацификации. "Что же касается аналогий, то их напрашивается много. Скажем, и такая. В осажденном Берлине нацисты тоже пытались тянуть время, то соглашаясь на переговоры, то отказываясь от них. В итоге, акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывал уже не Гитлер. Кое-кому неплохо бы об этом помнить", - сказал глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
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в мире, украина, россия, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
15:28 03.03.2022
 
В Крыму назвали исход вооруженного конфликта на Украине предрешенным

Глава парламента Крыма Константинов: Украина умножает жертвы конфликта, итог которого ясен

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская сторона всячески затягивает переговоры, тем самым умножая жертвы вооруженного конфликта, итог которого давно предрешен.
"Украинская сторона всячески затягивает переговоры. Это множит жертвы вооруженного конфликта, итог которого давно предрешен. На что они надеются? Неужели действительно верят собственным фейкам, согласно которым "украинская армия побеждает"? Или надеются на поддержку своих кукловодов на Западе? Те, конечно, стараются вовсю, у них во всем Россия виновата", - сказал Константинов журналистам.
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По его словам, на Украине продолжается сложная, но успешная военная операция по ее демилитаризации и денацификации. "Что же касается аналогий, то их напрашивается много. Скажем, и такая. В осажденном Берлине нацисты тоже пытались тянуть время, то соглашаясь на переговоры, то отказываясь от них. В итоге, акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывал уже не Гитлер. Кое-кому неплохо бы об этом помнить", - сказал глава парламента.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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