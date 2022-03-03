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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776280502.html
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов - РИА Новости, 03.03.2022
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов
Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует ‎их только как инструмент давления на ‎Россию, заявил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
оон
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует ‎их только как инструмент давления на ‎Россию, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Все предельно просто – спокойствие и процветание Украины не в ваших интересах. Жизнь простого украинца вас не интересует. Урегулирование ситуации в этой стране вам не нужно. А марионеточный режим Зеленского вас интересует только как инструмент давления и разменная карта в вашем противостоянии с Россией", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов СПЧ ООН по ситуации на Украине.‎Он также сказал, что в этой связи Россия не видит добавленной стоимости в срочных дебатах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, оон, геннадий гатилов
15:25 03.03.2022 (обновлено: 15:44 03.03.2022)
 
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов

Постпред Гатилов заявил, что Западу режим Зеленского нужен для давления на Россию

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия боевых действий в городе Счастье
Последствия боевых действий в городе Счастье - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия боевых действий в городе Счастье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует ‎их только как инструмент давления на ‎Россию, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Все предельно просто – спокойствие и процветание Украины не в ваших интересах. Жизнь простого украинца вас не интересует. Урегулирование ситуации в этой стране вам не нужно. А марионеточный режим Зеленского вас интересует только как инструмент давления и разменная карта в вашем противостоянии с Россией", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов СПЧ ООН по ситуации на Украине.‎
Он также сказал, что в этой связи Россия не видит добавленной стоимости в срочных дебатах.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияООНГеннадий Гатилов
 
 
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