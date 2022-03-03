https://ria.ru/20220303/ukraina-1776280502.html
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов - РИА Новости, 03.03.2022
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов
Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует их только как инструмент давления на Россию, заявил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
оон
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует их только как инструмент давления на Россию, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Все предельно просто – спокойствие и процветание Украины не в ваших интересах. Жизнь простого украинца вас не интересует. Урегулирование ситуации в этой стране вам не нужно. А марионеточный режим Зеленского вас интересует только как инструмент давления и разменная карта в вашем противостоянии с Россией", - сказал Гатилов, выступая в ходе срочных дебатов СПЧ ООН по ситуации на Украине.Он также сказал, что в этой связи Россия не видит добавленной стоимости в срочных дебатах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, оон, геннадий гатилов
15:25 03.03.2022 (обновлено: 15:44 03.03.2022)
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов
Постпред Гатилов заявил, что Западу режим Зеленского нужен для давления на Россию