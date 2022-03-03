https://ria.ru/20220303/ukraina-1776280502.html

Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов

Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов - РИА Новости, 03.03.2022

Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов

Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует ‎их только как инструмент давления на ‎Россию, заявил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:25

2022-03-03T15:25

2022-03-03T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

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геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Украине не нужно странам Запада, режим Владимира Зеленского интересует ‎их только как инструмент давления на ‎Россию, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Все предельно просто – спокойствие и процветание Украины не в ваших интересах. Жизнь простого украинца вас не интересует. Урегулирование ситуации в этой стране вам не нужно. А марионеточный режим Зеленского вас интересует только как инструмент давления и разменная карта в вашем противостоянии с Россией", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов СПЧ ООН по ситуации на Украине.‎Он также сказал, что в этой связи Россия не видит добавленной стоимости в срочных дебатах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/donbass-1776283521.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, оон, геннадий гатилов